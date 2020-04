Libra – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Gratitud por la familia, la pareja y los amigos, son el soporte y le dan alegría a tu vida, sabes que es tu esencia quien los escogió para un propósito en esta vida.

Dinero:

La prosperidad toca a tu puerta, depende de tu actitud si aceptas o no sus beneficios, la clave es el merecimiento.

Salud:

Cuida de tu estómago, bebidas refrescantes y comida suave serán tus grandes aliados en estos momentos, no tengas miedo ni estés nervioso, el universo te acompaña.

Consejo:

Lo más importante es descubrir cómo dejar de poner obstáculos en el camino y recibir sin preguntar, te vas a sorprender cuando integres la energía del merecimiento en tu vida.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras triangulando con el Caballo y el Tigre en un día Lleno, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Hoy será un excelente día para ti, busca comenzar todos los negocios que has tenido en mente, también para cerrar los negocios en los que ya has venido trabajando.

Salud:

No puedes dejar que vida laboral y tus relacione, agoten tu energía, planifica en la semana un tiempo de descanso para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Eres una persona reservada con tus sentimientos, por esto hoy puedes aprovechar para abrirte un poco mas y expresar lo que llevas dentro.

Dinero:

Mueve tu dinero, es un buen día para realizar actividades financieras, como inversiones a largo plazo.

Consejo: Vive y disfruta tu presente de la mejor manera, sin perder de vista el futuro.