Libra – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

El amor propio es clave para encontrar la pareja adecuada, no te descuides, piensa en lo que deseas para tu vida, sana tu pasado y pon atención a este día, dejas de sorprenderte por vivir en expectativa.

Dinero:

Un proyecto te tiene entusiasmado y pensar en lo que puedes lograr es atrayente, lo mejor es que te concentres en cómo va a beneficiar y a quiénes, el resto llega por añadidura, que el resultado sea para dejar un mundo mejor.

Salud:

Conéctate con la tierra, arregla las plantas de tu casa, si tienes forma de caminar sobre el césped, hazlo, recibe el sol en las mañanas, una ducha que te relaje y no te quejes, eso hace que tu vibración baje mucho. Recuerda vivir en gratitud.

Consejo:

Hoy toma la decisión de recuperar tus ánimos, recárgate de buena vibra, baila, sonríe y ama incondicionalmente a los tuyos, brinda tranquilidad y cariño a las personas que conviven contigo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, te encuentras en día de Recibir, sin embargo, no es recomendable tomar grandes decisiones, sigue estas recomendaciones.

Trabajo:

No es un buen día para realizar reuniones de trabajo o de negociación, la energía no es lo suficientemente fuerte.

Salud:

El día será difícil más que todo porque tus emociones están descontroladas. Ejercicios de respiración te ayudaran a nivelarlas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sé paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital conectarse con personas en entornos de convivencia.

Dinero:

Si sientes que la oportunidad no es lo suficientemente buena confía en tu instinto y deserta de ahí, solo tu sabes cuando no es prudente gastar tu dinero.

Consejo: No pienses que la situación empeorara, busca analizar panoramas positivos para que puedas estar preparado también.