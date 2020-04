Libra – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Tienes miedo a tomar decisiones que serán trascendentales solo por el hecho que te sacan de tu zona cómoda, a veces es necesario sacudirse para levantarse y seguir adelante en mejores condiciones.

Dinero:

Si deseas hacer una inversión, el universo está dispuesto para que una persona de tu familia te ayude a tomar la decisión correcta e inclusive sean socios, si no te sientes seguro no lo hagas simplemente tenlo en mente y lo vas estudiando.

Salud:

Dormir es fundamental, no acortes las horas de sueño para hacer más en el día, el descanso es fundamental para que tu rendimiento sea óptimo, mínimo 6 horas de sueño, no es tiempo perdido, el sueño recupera tu cuerpo y lo prepara para un nuevo día.

Consejo:

El cuidado depende de nosotros, no esperes tener una recaída para tomar consciencia de que es muy importante la salud física y mental, hoy en día puedes buscar las asesorías que requieras.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, será un día un poco impredecible, ya que solo tu podrás determinar el desenlace teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

No permitas que saboteen tu trabajo por sentirte intimidado o que podrías romper relaciones con otra persona, se muy educado pero muy firme.

Salud:

Busca comenzar actividades que desafíen tu intelecto y te impulsen a ser disciplinado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes ser ágil en tus decisiones, si te vuelves muy pensativo e intentas analizar todos los inconvenientes, cuando te des cuenta estarás envuelto en un problema mayor.

Dinero:

Puede que el día de hoy recibas una retribución monetaria, quizás muy esperada, pero debes concentrarte y ahorrar.

Consejo: En este día de Metal, se estructurado y muy organizado. El orden te ayudara a alcanzar tus resoluciones de año nuevo.