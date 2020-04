Libra – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Amor propio, suena cliché, pero es necesario para todo. Revisa este concepto y todo lo que esto compone para ti y así sabrás específicamente qué debes mejorar y cómo hacerlo. Quieras o no esto influirá en la forma en la que te relacionas con lo demás, verás resultados maravillosos.

Dinero:

Busca cómo darte un gusto, uno solo para ti, en el que eleves tu merecimiento y prosperidad. Regálate eso que deseas y que dará alegría recibir, luego agradece la oportunidad de poder hacerlo.

Salud:

Es hora de ponerte creativo y hacer algo diferente que te de bienestar físico y emocional, necesitas descargar todo lo que estás acumulando y poner en movimiento toda tu energía para fluir con libertad.

Consejo:

Recuerda separar espacios para ti, si en el día a día se vuelve difícil aprovecha los momentos como la ducha o el almuerzo para disfrutar, conectarte y agradecer; así evitas dejarte llevar por el afán y poner pausas que aumenten tu bienestar.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, reponerte para la próxima semana será la meta en tu día.

Salud:

Es un buen día para meditar y reflexionar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que los contratiempos impidan que compartas con esa persona especial, se creativo, esto hará interesante la relación y romperá la rutina.

Dinero:

Mantén tu dinero contigo, no es un buen día para realizar actividades financieras.

Consejo: La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.