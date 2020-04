Libra – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te es fácil comprender a los otros, sin embargo, ser compasivo contigo te cuesta mucho, debes ser coherente y hacerlo desde el amor hacia ti. Comienza a reconocer todo lo que el universo te regaló y sana tus tristezas dejando que el pasado se quede donde le corresponde: atrás.

Dinero:

No hagas la labor de otros, una cosa es ayudar y otra echarte cargas que no te corresponden; sirve de guía y apoyo, deja que los otros se hagan cargo de sus cosas.

Salud:

Descansa tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional, procura estar en un ambiente sereno y darte un espacio en soledad, respira profundo y recuerda que se vive el día a día. La gratitud eleva tu energía vital.

Consejo:

Cuando reconozcas lo valioso que eres, podrás comprender tu propósito, se sirve a otros desde el amor, no desde el pesar, sé generoso con el amor propio.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, la energía del día es ideal para nuevos comienzos ya sea de proyectos o actividades. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta pensar cuales son los errores que te encuentras cometiendo actualmente, perdona tu pasado para poder mejorar tu presente, solo así garantizaras tu futuro.

Salud:

Mantente hidratado y maneja una buena alimentación hoy. Comenzar una dieta hoy puede ser una gran decisión. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu exceso de confianza con tus seres queridos puede ser un error que te termine metiéndote en problemas o lastimándote.

Dinero:

Si te encuentras en un mal momento económico, puede ser momento de buscar un inversionista para que te apoye en tus sueños.

Consejo: Apóyate en los consejos de los hombres sabios de tu familia o cercanos a ti, en ellos encontraras las respuestas que necesitas para salir adelante.