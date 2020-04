Libra – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es un momento ideal para recuperar la magia perdida en tu relación de pareja, sería muy bueno que por fin se conecten de nuevo para descubrir todo lo que tienen en común.

Dinero:

Pon mucha atención en lo que requieren tus jefes, de tu compromiso depende que te hagan una nueva oferta laboral que va más con tu propósito de vida.

Salud:

Ten cuidado con los esfuerzos físicos que puedes causarte daño o causar un accidente por querer hacerlo todo y no pedir colaboración.

Consejo:

Si lo deseas puedes mejorar muchos aspectos de tu vida que hace tiempo te atormentan, ya no hay porqué sufrir, todo tendrá un feliz término.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en un día Estable, ideal para sentar bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Atrae a las personas con tus ideas y guíalas hacia una meta en común. Se organizado y claro con lo que vayas a decir, eres un líder nato.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No te cohíbas de ser quien eres, los que de verdad te quieren aprenderán a amar lo bueno y lo malo, pero no te permitas dejar de mejorar siempre.

Dinero:

Una actitud mas ordenada y calculadora te permitirá que idees la forma de crear tu futuro financiero, analiza el mercado y las necesidades.

Consejo: Mientras mas fuertes sean tus pruebas, mas grandes serán tus éxitos.