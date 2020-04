Libra – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te encanta la privacidad y disfrutas de tu tiempo en soledad, ten cuidado puedes alejarte de las personas por mucho tiempo, no te conviertas en un ermitaño.

Dinero:

Es posible que tus recursos no sean lo suficientemente sólidos como quisieras, sin embargo, podrás recuperarte con tu labor y ganas de salir avante.

Salud:

Con una alimentación balanceada, agua y frutas puedes regular tu colon y así evitar dolores o estreñimiento.

Consejo:

Responsabilidad, sentido común, amor por los tuyos y por ti mismo, serán las claves para mantener el optimismo y la armonía en tu vida.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en Destrucción en un día Oficial, debes ser cuidadoso ya que la energía se encuentra inestable, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

Te sentirás muy emocional en este día, lo que puede generar que te metas en problemas porque recibes la información desde otro punto de vista.

Salud:

Se mas cuidadoso este día, eres mas propenso a enfermarte o lastimarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si no aprendes de tu pasado no podrás entender o recibir el presente de la mejor manera, en especial con tu pareja, busca sanar tus viejas heridas.

Dinero:

Si no tienes cuidado las personas abusaran de tu buena voluntad y seguramente te sentirás lastimado.

Consejo: Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. – Winston S. Churchill.