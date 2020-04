Libra – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Los lazos con tus seres queridos es mejor afianzarlos, aprovecha para conocer de ellos, tener una conversación sincera y desde el alma, será muy enriquecedor y te alegrarán la vida.

Dinero:

Te sientes muy cómodo en tu labor, la relación con tus compañeros es muy buena, quizás te propongan nuevas funciones, dales la bienvenida con gusto porque todo tiene un lado muy positivo.

Salud:

No permitas que la tristeza y los comentarios malintencionados de terceros te llenen de angustia y malestar, habla con tus amigos o busca una persona de tu familia en la cual confíes, no estás solo.

Consejo:

Eres un ser con muchas cualidades, busca dentro de ti la luz, no son los terceros quienes te proporcionan felicidad ni son tu complemento, eres un todo, nunca lo olvides, recupera tu verdadera esencia.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día Lleno, promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

La Triangulación de tu energía con la energía del día te permitirá lograr los objetivos que te propongas hoy, puedes aprovechar este día para salir de actividades complicadas que consumen tu cabeza.

Salud:

No puedes dejar que vida laboral y tus relacione, agoten tu energía, planifica en la semana un tiempo de descanso para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comparte con tu familia y tu pareja, es muy importante que intentes reconectar vínculos, puede que cuando lo intentes sea un poco complicado. Dinero:

Aprovecha este día para aumentar tu patrimonio y tus oportunidades financieras, procura ser muy ordenado en todo lo que realices.

Consejo: El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. – Mark Zuckerberg.