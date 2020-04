Libra – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Recuerda, si estás solo hay muchas personas a quienes puedes llamar, la tecnología acerca, úsala a tu favor y no entres en pánico, el amor nace primero en ti y luego lo compartes con los demás.

Dinero:

Las finanzas son cíclicas, no te preocupes y ocúpate de lo que sucede hoy, pensar en el mañana no te sirve de nada, lo único que te dará es ansiedad.

Salud:

Hoy que tu alimento te genere alegría, descubre que tienes todo y que lo que supuestamente careces es más por la comparación que por la realidad, así dejarás de sentir angustia.

Consejo:

Romper las estructuras mentales te libera, muchas veces es lo que nos pone barreras, ser quien eres con todos tus valores y tus defectos te hacen real, hoy comienza a reconocer tus barreras y libérate.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Éxito, es un día auspicioso, ten presente estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

No lo pienses dos veces, este es el día que habías estado esperando para lanzar tu idea al aire, puede que no la tomen tal cual la imaginaste, pero crearas el cambio.

Salud:

Es un buen día para estar en movimiento, busca maneras de ejercitarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque la convivencia puede estar difícil, debes ser paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital para ti conectarse con personas.

Dinero:

Debes de ser muy cuidadoso con no derrochar el dinero que con mucho trabajo y esfuerzo merecidamente te has ganado.

Consejo: Pregúntate tres veces porque necesitas realizar esa compra, tu mismo deberás justificarla, pero aquí viene lo importante en base a tus proyectos de vida.