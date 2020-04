Libra – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es momento de ser cómplice y amigo de tu pareja, una relación armónica es lo que se requiere en estos momentos, si estarán más unidos y enamorados, depende de la actitud que pongas hoy.

Dinero:

Recibirás dinero extra, un aumento de salario o una labor que realizaste y aún no te pagaban, disfruta tu buen momento.

Salud:

Descansa, duerme bien, cuídate de tener bajas en tu energía, es mejor que busques activar todos tus centros, toma el sol, a cualquier hora sirve y te será de mucho beneficio.

Consejo:

Tienes claro lo que mereces, no pases por encima de nadie para lograrlo, no engañes, siempre se honesto contigo y con las personas que te rodean.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día de Destrucción en un día Balanceado, debes tener mucho cuidado, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Notaras que las actividades que realizaras hoy serán mas complicadas de lo normal, deberás estar lleno de paciencia, porque también tendrás un día lleno de contratiempos.

Salud:

Tienes que tener mucho cuidado, intenta no exponerte mucho y estar acompañado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy tengas problemas en el hogar por situaciones del pasado, lo mejor es que no tomes una postura defensiva e intentes solucionar el problema con el dialogo.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras ni comenzar proyectos importantes, debido a la energía de Destrucción.

Consejo: Se fuerte, nunca sabes a quien inspiras.