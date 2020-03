Libra – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Cuando te transformes y trates compasivamente tus oscuridades, podrás estar y disfrutar de tu pareja. No puedes dar lo que no tienes, no puedes pedir a otros que te den lo que sólo puedes encontrar en tu espíritu.

Dinero:

Si hay que cambiar los hábitos se cambian, buscas estar en equilibrio en tus finanzas y aún no ves el cambio. Recuerda que somos un todo y hoy te dicen que comiences a transformar: hazlo ya.

Salud:

Hay que calmar la mente, no todo lo que se dice es verdad. Así que deja de estar pensando siempre en lo peor, es hora de dejar esa adicción que tanto daño te hace, replantea tus prioridades, estás a tiempo.

Consejo:

Hoy la palabra clave es transformación profunda, en todos los niveles, es sanar de raíz todo aquello que no te está dejando salir adelante. El progreso lo vemos desde nuestra intuición.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, no es recomendable tomar grandes decisiones, especialmente en el Dinero.

Trabajo:

No es un buen día para realizar reuniones de trabajo o de negociación, la energía no es lo suficientemente fuerte y la época no se presta para eso.

Salud:

Busca maneras creativas de estar en movimiento, sube por las escaleras, camina, trota si es posible. Es bueno para agitar las energías del día.

No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sé paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital conectarse con personas. Crear un ambiente ameno con ellos será clave para que puedas compaginar.

Dinero:

Si sientes que la oportunidad no es lo suficientemente buena confía en tu instinto y deserta de ahí.

Consejo: La vida no se trata sobre estabilidad, sino de mantenerse en equilibrio sobre situaciones que no podemos controlar.