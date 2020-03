Libra – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Este día es para el merecimiento, requieres equilibrar tus emociones externas con la realidad de tu ser interior, te pierdes en la faceta de querer agradar. ¿Cuánto te agradas a ti mismo?

Dinero:

Alguien puede ofrecerte ayuda con ese emprendimiento que llevas pensando, sea en tema financiero o una asesoría, el universo te enviará lo que requieres.

Salud:

Sigue caminando y conectando con el planeta, te haces consciente de lo que realmente quieres para tu bienestar, es el momento indicado para tu cuidado y tu energía vital irá en aumento.

Consejo:

Hoy es un día para estar contigo, disfrutar de tu compañía, de pensar cuán feliz eres en este mundo o por el contrario plantearte una nueva estrategia para el cambio, todo es cuando debe ser… escucha.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras liderando este día. Es propicio que hoy le des prioridad a valores como la lealtad y la prudencia.

Trabajo:

Relájate no dejes que los problemas trabajo nuble tu mente, dedícale un descanso a tu mente de unos minutos, para recargar tu energía.

Salud:

Un masaje relajante o masaje ayurveda servirá para relajar tu cuerpo de tanto cansancio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Elimina tus quejas y tu adicción al trabajo y ocúpate de entregarle calidad de tiempo a tu familia, esa es la mayor fuente de energía de los signos perro.

Dinero:

Ten precaución con tus objetos personales, sobre todo hoy cuida tus documentos, la energía del día no promueve buenos resultados.

Consejo: Las personas creen que la paciencia es pasiva, pero no es así, la paciencia es activa. Es fuerza concentrada.