Libra – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Debes estar pendiente de todas las señales, pon atención en lo que realmente quieres y en lo que estás obteniendo por esperar a que llegue algo mejor. Si tienes pareja, la relación puede mejorar si estás consciente de todo lo que aportas y recibes de tu pareja.

Dinero:

Si quieres comenzar un nuevo proyecto es un día propicio para ello, si ya lo tienes tendrás muy buenos resultados y te sentirás con la suficiente confianza para seguir avanzando.

Salud:

Ocúpate de tu salud, de hacer ejercicio, comer saludablemente y disfrutando de cada momento. El alimento te ayuda a ser más vital pero, evita los excesos.

Consejo:

Enfócate en lo que deseas, con disciplina y mucha confianza lograrás lo que te propongas, es un día en el que todo está a tu favor, depende de ti cómo tomes lo que el universo te brinda.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras combinando directamente con el Mono, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha la energía del día para co-crear con tu equipo de trabajo, no times decisiones que solo te beneficien a ti, en el futuro notaras el impacto de las decisiones que tomes hoy.

Salud:

Ten una buena higiene procurando utilizar jabón. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Mantente en contacto con tus familiares y seres queridos, procura ayudar si tienes la posibilidad, pero no permitas que se aprovechen de ti.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras, mucho menos para gastar dinero.

Consejo: No dejes que los tiempos difíciles te saquen de control, se estratégico, este año favorecerá a los audaces.