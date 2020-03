Libra – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Si tienes pareja es la oportunidad para que le demuestres todo lo que sientes, hazle una invitación para que sepa lo importante que es para ti, le harás sentir que está con la persona correcta

Dinero:

Procura no entrar en conflictos por el dinero y las inversiones que haces, puedes agobiarte sin necesidad. Ten cuidado, no prestes dinero hoy, puedes perder un amigo y el dinero. Si no puedes prestarlo, nada va a pasar.

Salud:

Si practicas deportes de mucho esfuerzo o de alto impacto tiendes a tener un problema en tus caderas o fuertes dolores musculares, es mejor cuidarse.

Consejo:

Hoy enfócate en no exigirte tanto ni demostrar lo que no eres, siéntete a gusto con lo que tienes y con quien eres. Hay mucho por mejorar, quizás, lo más importante es que por un momento dejes de aparentar.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, será un día un poco impredecible, ya que solo tu podrás determinar el desenlace teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Tendrás complicaciones a causas de sentimientos de incapacidad para defenderte, todo esto no será mas que una restricción tuya mental, lucha contra esto expresándote.

Salud:

Mantente hidratado para que no tengas dolores de cabeza el día de hoy, presentaras varias dificultades que necesitaran de toda tu atención.

Amor:

Debes ser ágil en tus decisiones, si te vuelves muy pensativo e intentas analizar todos los inconvenientes, cuando te des cuenta estarás envuelto en un problema mayor.

Dinero:

Puede que el día de hoy recibas una retribución monetaria, quizás muy esperada, pero debes concentrarte y ahorrar.

Consejo: No te permitas sentir inferior, eres una persona capaz, que solo debe meditar sus mejores opciones y hacer lo que este a tu alcance.