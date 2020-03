Libra – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Sientes la fuerte necesidad de tener una pareja y vivir en armonía, esto te dará tranquilidad. Buscas la belleza en todo lo que te rodea, por eso te demoras en encontrar a tu pareja.

Dinero:

Por el momento no te sientes a gusto porque no se ven reflejado en tus ganancias todo lo que das en tu labor; piensa que no todo se trata de hacer hasta el cansancio, pon límites en tu hacer, todo llega.

Salud:

Ojo con tu espalda, mejorar la postura te ayudará mucho, ejercicios de estiramiento y dormir mejor será muy beneficioso.

Consejo:

Siempre buscas formarte una idea objetiva de las cosas que te rodean, comienza a buscar esa idea objetiva en ti, a reconocer el potencial que tienes y apreciarlo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.



Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, no es recomendable tomar grandes decisiones.

Trabajo:

No es un buen día para realizar reuniones de trabajo o de negociación, la energía no es lo suficientemente fuerte.

Salud:

Busca estar en movimiento, sube por las escaleras, camina, trota. Es bueno para agitar las energías del día.

Amor:

Sé paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital conectarse con personas.

Dinero:

Si sientes que la oportunidad no es lo suficientemente buena confía en tu instinto y deserta de ahí.

Consejo: Busca vivir tu vida sin prisa, pero sin pausa.