Libra – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Dejarse llevar por el romance sin perder el centro y lo que quieres serán los aliados para ti hoy.

Dinero: Evita fugas economicas al gastar sin consciencia.

Salud: Puedes sentirte fatigado el día de hoy y con mucho sueño.

Consejo: Aprovecha la energía del día para tomar un buen periodo de descanso.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, ten en cuenta las siguientes recomendaciones en el trabajo y el amor, para que tengas éxito en este día en el que combinas con el Gallo.

Trabajo:

Si haces una retro inspección de tu conducta en el día te darás cuenta que estas siendo muy ingenuo al tomar decisiones, esto te puede traer serios problemas.

Salud:

Mantente hidratado y maneja una buena alimentación hoy, para que no te sientas mal tras recibir noticias.

Amor:

Tu exceso de confianza con tus seres queridos puede ser un error que te termine metiéndote en problemas o lastimándote, para evitar estas situaciones, comprueba las cosas sin ser grosero.

Dinero:

Intenta no comenzar proyectos el día de hoy, si realizas prestamos o gastos importantes, serás propenso a estafas.

Consejo: Es muy importante que cuides tu dinero, pero aun mas que entiendas en quien debes confiar o no.