Libra – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Cosas muy positivas y buenas podrían salir de aquella relación que está empezando, no te de miedo ponerme a planear aventuras juntos.

Dinero: Puede que te sientas cansado y que no quieras hacer tus deberes. Debes sacar fuerzas y terminarlos para que no haya inconvenientes.

Salud: Comienza una dieta, sabes que debes mejorar en cuanto a lo que comes. Aprovecha el dia para tener el impulso necesario.

Consejo: Haz cosas nuevas y déjate sorprender por lo desconocido.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, los contratiempos serán frecuentes.

Trabajo:

Las actividades del día pueden ser un poco complicadas y atareadas, lo importante es no desesperar y tratar de buscarle solución.

Salud:

Siente tu alma haciendo ejercicios de relajación, puedes ir a nadar o practicar yoga. Buenos para dejar fluir las energías.

Amor:

Formalizar o hace compromisos grandes no es adecuado para hoy, concéntrate en disfrutar el día con las personas amadas.

Dinero:

No es bueno tomar decisiones importantes el día de hoy, las energías no están en tu punto más positivo.

Consejo: Simplemente no hagas nada y ama este momento. Es muy hermoso y profundo.