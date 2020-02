Libra – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Estas enamorado y tu amor te corresponde, así que disfruta el día de hoy un paseo con tu pareja.

Dinero: Debes investigar y revisar todas las variables antes de invertir, si no lo haces, podrías perder dinero. El análisis es la herramienta hoy para el avance de tus proyectos.

Salud: No te excedas comiendo, el placer no se logra solo a través de la comida, busca una nueva fuente de disfrute.

Consejo: Tienes la respuesta frente a ti, pero no la quieres ver



PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, Hoy será un día complicado, puede que te sientas indefenso ante cualquier comentario.

Trabajo:

Hoy tendrás que ser muy firme y decir que no de la manera más educada para evitar problemas.

Salud:

Se cuidadoso, hoy podrías sufrir lesiones.

Amor:

No seas impulsivo o descuidado o podrías pagar por errores del pasado. Si no eres ágil en tus decisiones podrías terminar envuelto en situaciones incomodas.

Dinero:

No es un buen día para hacer gastos, sin importar lo pequeño que sean, apégate únicamente a lo necesario.

Consejo: Será un día complicado, se paciente y muy firme en tus decisiones.