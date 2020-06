Leo – Horóscopo del 3 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Las personas que están contigo en estos momentos son muy importantes, dales el reconocimiento, agradéceles por su compañía y apoyo, para ellos será muy importante el que los tengas en cuenta.

Dinero:

Si hoy sientes que nada te sale como lo esperabas, no te angusties, simplemente el universo te está evitando inconvenientes mayores, así que deja que el día transcurra sin esperar nada, todo se irá resolviendo.

Salud:

Cuida tu columna, pon atención a la postura que adquieres al sentarte o pararte, puedes terminar con dolores lumbares o de cuello, así que: ¡hombros atrás y pecho paloma!

Consejo:

Reconcíliate con todo aquello que ahora ves malo en ti, no hay nada malo ni bueno, son solo conductas y pensamientos para mejorar, muchas otras a dejarlas ya a un lado y no darles cabida en tu vida.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yang, te encuentras en día de Éxito, atrae retornos muy abundantes y es muy beneficioso, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Como bien lo dice la explicación de la energía en el día, este día trae retorno abundantes y las personas influenciada por la energía Mono son muy buenas para aprovecharlo.

Salud:

Tu mente y tu disposición te harán lograr estar en la forma que soñaste, pero tienes que ser disciplinado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día te mostrara que los problemas que parecían imposibles en realidad si son superables, solo tienes que poner de tu parte.

Dinero:

Lo mejor siempre va a ser, ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero, pero la energía del día es ideal.

Consejo: “Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más” –Thomas A. Edison.