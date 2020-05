Leo – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

El saber que tienes una pareja es importante para ti, lo mejor que puede sucederte es estar acompañado, cuida que esa compañía no sea para que tú destaques, es para que se ayuden y potencialicen lo que han de ser.

Dinero:

Todo lo bueno que hay dispuesto para ti está al alcance de tu mano, simplemente debes compartir y agradecer para disponer de ello, los recursos están para ti y son tuyos, ten fe.

Salud:

Toda tu esencia es importante, un enfoque desde lo espiritual te ayuda a tener otra visión de lo que requiere tu alma, la salud es integral, no la puedes separar, lo físico y lo espiritual se unen en armonía.

Consejo:

La felicidad no se alcanza a través de lo material, es una ilusión que te han vendido, la felicidad está en tu propósito de vida.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en día de Remover, apropiado solo para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Seguramente tendrás tiempo de mas para pensar como te sientes en tu trabajo, sin embargo, no puedes relajarte mantén tus responsabilidades al día en lo posible.

Salud:

Intenta mantenerte muy aseado, si tienes complicaciones lo mejor es que seas mas cuidadoso en estos tiempos turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aprovecha para llamar a tu familia, mantén una buena relación, si has tenido dificultades o problemas con ellos intenta arreglarlos.

Dinero:

Planea tu estrategia financiera del año y apégate a ella para que puedas cumplir tus resoluciones del año.

Consejo: Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.