Leo – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si debes hacer un cambio para que la relación de pareja mejore, hazlo, hoy es un buen día para el diálogo, no lo pospongas más, te sientes muy bien hoy exprésalo.

Dinero:

Hoy puedes con toda libertad estar feliz y tranquilo, las finanzas están estables y en tu labor todo está saliendo mejor de lo que pensaste, el universo retribuye.

Salud:

Cuida el estómago y los músculos, es mejor que estires y que en la noche tomes una comida liviana, hay que descansar y tomar bebidas más naturales.

Consejo:

La calma retorna, no todo es prisa, pon la conciencia de lo vivido, pues para ti no es fácil ceder tu puesto de líder, escucha y asimila, es un cambio hacia adentro.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en destrucción con la Serpiente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Hay que aprender a adaptarse y aceptar cambios que están ocurriendo en tu vida, es importante para que no te estreses añorando algo que ya no está. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La compañía de mujeres te brindara mucha calma ante las adversidades, apóyate en ellas. Mantén tu mente fresca y lista para todo, realizar juegos de precisión o que requieran mucha concentración son útiles.

Amor:

Analiza bien las situaciones ajenas donde quieres involucrarte, podrías salir en desventaja y ocurrirían malentendidos. Es recomendable concentrarse en uno mismo por hoy.

Dinero:

Si te estancas y tu concentración no es la mejor entonces es preferible que te tomes un descanso para no gastar tu mente y no perder más tiempo. Distráete y después de un rato, vuelve recargado/a.

Consejo: “Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos, no se meten jamás en la vida de nadie” –Mauri