Leo – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Ser apoyo en la familia es esencial en todo momento, como líder que eres no sientas eso como una presión, siéntelo en tu corazón y hazlo desde el amor. Eso sí pon límites no puedes solucionarlo todo.

Dinero:

Cuando pienses en prosperidad piensa no solo en tener y acumular dinero, la gratitud y la prosperidad van de la mano, así que agradece lo que tienes sin pensar en todo lo que te hace falta.

Salud:

Cuida tu postura, es probable que el trabajo en casa te haga descuidar reglas tan elementales como esa, busca hacer ejercicios de estiramiento y pausas activas.

Consejo:

Usa todo el potencial que tienes para tu bienestar y de tu familia, el hogar es el centro y hacerlo más acogedor es primordial para vivir en armonía.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día Lleno, promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad de poder ayudar a alguien, puede que te termines metiendo en un problema por esto.

Salud:

Intenta mantenerte muy aseado, si tienes complicaciones lo mejor es que seas mas cuidadoso en estos tiempos turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aprovecha para llamar a tu familia, mantén una buena relación, busca compartir tu energía para recibir lo mismo.

Dinero:

La energía del día puede ser muy beneficiosa para aumentar tu patrimonio, debes ser muy astuto y entender bien el entorno y sus necesidades.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.