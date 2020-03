Leo – Horóscopo del 04 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Revisa tu comunicación, piensa primero antes de hablar, con el ingreso de mercurio a acuario puedes ponerte un poco imprudente o hablar sin pensar y esto puede hacerte tener malos entendidos con tu pareja. El silencio será tu mejor aliado hoy.

Dinero: Las ideas alrededor de posibles formas de incrementar tus ingresos están disponibles para ti, siéntate a revisar que puedes ordenar para que tu economía este fluida.

Salud: El tránsito de marte en tu casa de la salud, puede ponerte muy ansioso y acelerado, por ello para ti es clave realizar una práctica meditativa que te ayude a tener centro y balance.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para pasar tiempo en tu hogar, puedes hacer una limpieza del mismo y eliminar objetos que ya no quieres, esto te hará sentir más liviano y te ayudara a mover la energía.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, aprovéchalo para moverte y tomar acciones sobre tu futuro.

Trabajo:

Si te encuentras frustrado en el trabajo, hoy es un excelente día para comenzar a tocar las puertas de una nueva oportunidad laboral. Pero ten presente no abandonar tu vida actual por una oportunidad que aun no ha comenzado.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, es un buen día para comenzar actividades deportivas donde canalices el estrés.

Amor:

Todas las actividades que realices el día de hoy con tu pareja y familia serán muy exitosas.

Dinero:

Siembra las bases de tu futuro, si existe una oportunidad de negocio que te había llamado la atención, este día es muy prospero para invertir.

Consejo: Es mejor pájaro en mano, que cien volando.