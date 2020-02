Leo – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Hoy pudieses conocer a alguien que transformará tu vida, no desaproveches las oportunidades de hoy para conectar.

Dinero: La energía de hoy es buena contigo, hoy el dinero no te faltara, se agradecido con el universo.

Salud: Tienes mucha vitalidad, te sientes muy bien, no desperdicies el impulso para comenzar una nueva rutina en tu salud.

Consejo: Disfruta de los momentos buenos de la vida



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, va a ser un día tranquilo, no vas a ver cambios impresionantes, pero no te desenfoques de tus objetivos.

Trabajo:

Hoy vas a recibir muchas propuestas, solo asume los que en verdad aporten a tu proyecto de vida.

Salud:

No te extralimites, se cuidadoso y paciente.

Amor:

No es un buen día para pensar en cambios, úsalo para pensar de manera positiva en lo que te hace feliz.

Dinero:

Excelente día para meditar que responsabilidades económicas debes de ceder o cortar.

Consejo: Se paciente y enfoca todas tus actividades y decisiones en este día para tu objetivo de vida, recuerda que las pequeñas acciones en el tiempo crean hábitos fuertes.