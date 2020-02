Leo – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Si tienes pareja todo está muy estable en tu relación, es importante seguir manteniendo la llama encendida. Si no tienes pareja es hora de que te des cuenta que hay amores no correspondidos.

Dinero: Deja fluir la creatividad, estas capacitado y tus ideas tiene mucho valor. No te de miedo dar tu opinión

Salud: Aventurarte a lo desconocido, llenarte el alma con experiencias nuevas será muy ventajoso para que tengas energía positiva.

Consejo: A veces las cosas son más simples de lo que crees, no te mortifiques.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, debes estar preparado para cualquier situación que se llegue a complicar en el día.

Trabajo:

En este día debes simplemente dar lo mejor de ti, no te desconcentre mirando a los lados.

Salud:

Ejercitar tu cuerpo es importante, si tenias ganas de hacer una actividad al aire libre es mejor que la pospongas e intentes entrenar en tu casa.

Amor:

Busca todas las razones por las cuales agradecer la compañía que tienes, valora la compañía de tus seres queridos.

Dinero:

No es un buen día para que realices actividades financieras importantes.

Consejo: Tu actitud marca la diferencia en los momentos difíciles.