Leo – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: A veces las señales son muy claras y aún así no podemos entenderlas. Eres sabio, no pelees por algo que no te corresponde.

Dinero: Arriésgate si quieres que cambie tu entorno, podrías encontrar resultados positivos y satisfactorios.

Salud: Tienes mucho en la cabeza, respira y date un tiempo para ti mismo. Meditar es la herramienta más adecuada.

Consejo: ¡Actúa que muchas cosas buenas están tocando tu puerta!



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, te encuentras favorecido ya que es tu día, aprovecha este domingo para hacer una retro inspección y decidir que cosas no quieres que continúen en tu vida, esto les dará comienzo a cosas grandes.

Trabajo:

Aprovecha este día para desconectarte un poco, te lo ganaste.

Salud:

Termina esa dieta que no te favoreció y empieza a buscar una nueva. Si sigues con ese malestar es mejor que cambies de doctor.

Amor:

Mantén las discusiones al mínimo, si te dejas llevar te expondrás a acabar todo. Si aun no tienes pareja lo mejor es no hablarle a esa persona especial el día de hoy.

Dinero:

Si tienes deudas como tarjetas de crédito entre otras, hoy es un excelente día para pagarlas.

Consejo: Medita que te favorece y que no, encontraras hacer tu vida mas fácil.