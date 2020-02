Leo – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Tu pareja te apoya, te dice que vuelvas a las aulas, a estudiar lo que de verdad siempre quisiste y por diferentes circunstancias no lograste.

Dinero: Hoy es un día de fluir, se contraponen los deberes con tu hogar y con lo que deberes para ganar dinero.

Salud: Algunas personas queridas por ti tendrán reveses de salud y esto te tiene preocupada.

Consejo: Confía, déjalo en manos de Dios.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día Perro de Fuego Yang, combinas directamente con el Perro y el Gallo, rodéate de estas personas.

Trabajo:

Es un excelente día para el Mono, busca crear nuevas oportunidades laborales, no te quedes estancado en la rutina.

Salud:

Busca actividades que nutran la mente y el cuerpo, no necesariamente al mismo tiempo.

Amor:

Es un buen día para expresar tus sentimientos, si no tienes pareja hoy podrías recibir una buena señal.

Dinero:

Sigue tu instinto, es un buen día para hacer movimientos financieros, así como para cobrar deudas.

Consejo: Es un día lleno de oportunidades, mañana agradecerás haber tomado la decisión de salir hoy.