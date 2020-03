Géminis – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Todo está muy bien, así que descansa y dedícate un día para cuidarte y contemplarte; hace mucho no lo haces, aprovecha que hoy puedes.

Dinero:

Si haces lo que te gusta luego llegará lo que te apasiona. No tengas afán, el universo sabe exactamente lo que es mejor para ti, así que déjate guiar y no le digas en tus diálogos internos el cómo, pues él se encarga de todo.

Salud:

Hoy procura estar en contacto con el agua, te libera y eleva tu energía; busca un lugar con el que te sintonices, te sentirás muy bien y con ganas de seguir.

Consejo:

Deja el agite de tu mente a un lado, piensas en muchas cosas y las quieres hacer todas, pero luego no haces ninguna; por eso, enfócate en lo que más deseas y consíguelo, sabes que no requieres ningún esfuerzo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Metal Yin, las energías son neutras para ti, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

No es momento de decidir cuestiones importantes sobre tu futuro en tu entorno laboral, agradece por lo que tienes y toma la mejor actitud que puedas. Si es posible trabaja desde tu hogar.

Salud:

Evita tener consultas médicas el día de hoy, las energías no son lo suficientemente positivas para obtener buenos resultados. Si es posible cámbiala. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No es un día propicio para resolver conflictos que tengas en tus relaciones, se sabio y conoce que momentos son oportunos para hacerlo.

Dinero:

Es posible que por la estrella Virtud Fortuna no estés tan concentrado en los temas monetarios, te vendría bien velar por tu felicidad y estabilidad emocional.

Consejo: Si te quejas te estancas, si agradeces avanzas.