Géminis – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Hoy te cautivan con las palabras, permite que el romance entre hoy en tu vida.

Dinero: Hoy demuestras lo que vales con una gran actitud y eso se traduce en buenas ganancias.

Salud: Toma mucha agua, la hidratación va a llenarte de fluidez para expresar mejor tus ideas.

Consejo: La vida es bella, disfruta hoy, porque para mañana es tarde.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, debes tener esta frase en mente todo el día, “sin prisa, pero sin pausa” puesto clave para tu éxito hoy.

Trabajo:

No te dejes abrumar por los resultados demorados, deberás confiar en el proceso de las cosas.

Salud:

Hoy vas a estar propenso a torceduras y lesiones, se cuidadoso y tomate tu tiempo en todo lo que realices hoy. Precaución en desplazamientos.

Amor:

No seas imprudente, no es el mejor día para expresarle tus incomodidades a esa persona, evita discusiones.

Dinero:

Se paciente, enfrentaras situaciones y personas que te desafiarán buscando desequilibrarte.

Consejo: Evita exponerte no es un día para ser arriesgado.