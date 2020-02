Géminis – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Hoy es un día donde tu teléfono no dejar de soñar, todos te buscan y eso te encanta.

Dinero: Día de altos y bajos, quizás tendrás en gastar en imprevistos

Salud: Si sigues con tus regímenes y con tus dietas, tu cuerpo se verá favorecido.

Consejo: La palabra es una vibración que alegra el alma, úsala sabiamente.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, Evita pensar en el pasado, no destruyas la confianza que tiene tu familia en ti.

Trabajo: Apóyate en tus compañeras de trabajo para la solución de los malos entendidos.



Salud:Evita realizar deportes violentos el día de hoy, es mejor que realices actividades que aquieten tu mente, disfruta del agua.

Amor:

Regresar situaciones del pasado no va a ayudar para mejorar tu relación, ten autocontrol con lo que dices, porque hoy puede traerte rompimiento.

Dinero:

No es buen día para parte financiera, evita realizar hoy transacciones importantes.

Consejo: Controla tu irritación y tus celos, no huyas de las situaciones.