Géminis – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Aunque quieres adaptarte al ambiente, hoy te debates entre soñar o ser realista.

Dinero: Te das cuentas que viejas creencias no te dejan avanzar y ganar lo que quieres.

Salud: En la mañana estas pensando en lo que te aquejas, te haces promesas firmes de cuidarte, ya en la tarde ni te acuerdas de eso.

Consejo: Repite, el dinero bien ganado es bueno, me da comodidad y cosas lindas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, alimenta tu bienestar emocional.

Trabajo:

Si tienes planeado un viaje de trabajo, cuídate y mantente enfocado en tu entorno.

Salud:

No es un buen dia para esa cirugía o procedimiento quirúrgico. Té verde excelente para canalizar tus emociones.

Amor:

Te sientes virtuoso hoy. El universo está a tu lado acompañado del bienestar y la satisfacción. Da amor y recibirás amor.

Dinero:

Estarás tan lleno de satisfacción emocional que la balanza del dinero bajará un poco. No desesperes, pronto se nivelará de nuevo. Apóyate en días Perro o Tigre.

Consejo: “Elige una ruta, no una rutina”