Una piel más limpia y una mente más sana con Clean&Clear

Todos los aspectos de la vida están conectados entre si para que nuestro entorno sea mucho más enriquecedor para nuestra vida. Entre estos se encuentran nuestra forma de ver la vida y proyectarnos en el ahora y nuestro futuro, como también no dejar de lado nuestro momentos consigo mismo, para que esa energía que brindas a los demás, comience primero por ti.

Una mente sana va en juego con todo lo demás. Si no hay una armonía entre tu paz mental y tu forma de vivir la vida, todo lo demás se verá afecta, esto incluye nuestro entorno familiar, nuestro trabajo, amigos y diario vivir. Por ello hay que aprender la importancia de tener una conexión entre nuestro cuidado personal y la salud de tu piel.

Para nadie es un secreto que verse bien va de la mano con el sentirse bien. Si no tienes ganas de pararte de la cama, no tendrás ánimos para nada. Muchas veces tomar un momento para ti, hacer elevar nuestras emociones. Una simple mascarilla, un masaje relajante, un arreglo de uñas. Se trata de consentirse, de tener esos espacios de relajación, proyección y amor para con uno mismo. Por ello de la mano Clean&Clear y la terapeuta licenciada y fundadora del exitoso programa de desarrollo personal Mas Paz Mental, Stephanie Essenfeld, no guiaran en esa conexión entre el cuidado de la piel y el cuidado personal.

Crea hábitos saludables

La primero de todo, según la experta Essenfeld, es tener los productos y herramientas correctas a mano para lograr la mentalidad adecuada, mientras mantienes la salud de tu piel al frente y en el centro. Los hábitos y rutinas son muy importantes, acuérdate siempre de ti en las mañanas, durante el día y antes de ir a la cama. Esto hará que tengas un estilo de vida balanceado, energía positiva y una piel más saludable.

“Sentirse energizado al principio de cada día es parte esencial de nuestro cuidado personal. Cuando estamos llenos de buena energía interna, se refleja externamente a través de nuestro cuerpo y la salud de nuestra piel” – Stephanie Essenfeld.

Indispensable tomar agua, dar gracias, visualizar tu día a día, darte amor y lo puedes hacer de la mano con el Morning Burst Facial Cleanser® un limpiador en gel, con vitamina C y gengibre, que te despierta con un aroma cítrico y fresco, mientras elimina la suciedad, la grasa y las impurezas que se acumulan durante la noche. Sus suaves Bursting Beads® son una explosión de energía y vitaminas. Este limpiador deja tu piel limpia, energizada y lista para enfrentar un nuevo día. Libre de aceites, hipoalergénica y apta para su uso diario, te presentamos a la super estrella de tu rutina matutina.

Lo puedes adquirir por medio de la página oficial de Clean&Clear® y a través de los socios minoristas como Target, Walmart, Amazon, Walgreens, y CVS.

Otro factor importante que nos resalta la terapeuta y fundadora del programa Mas Paz Mental, es combatir esas inseguridades que en algún momento de nuestra vida jugaron un papel relevante en nuestra vida. Todos pasamos por la adolescencia, por cambios hormonales y personales, que quizá eran vistos de manera negativa y con el pasar de los años, se han transformado en virtudes en vez de debilidades.

El liderazgo, orden, perfeccionismo, entre otros, hacen que tu forma de ser y personalidad sea única e irrepetible. Si antes eran sinónimo de debilidad o vergüenza, aprópiate de estos para convertirlos en puntos a favor.

Si sufriste o sufres de acné o espinillas, Clean&Clear, te ayuda con su Persa-Gel 10®, un tratamiento para el acné que contiene 10% de peróxido de benzoilo de máxima potencia. Este gel tópico trabaja rápidamente, emitiendo peróxido de benzoilo profundamente en los poros donde nacen los granos, para tratar efectivamente los brotes y evitar que nazcan en el futuro.

Lo puedes adquirir por medio de la página oficial de Clean&Clear® y a través de los socios minoristas como Target, Walmart, Amazon, Walgreens, y CVS.

“Empezar y terminar el día con una rutina del cuidado de la piel usando los productos de Clean&Clear, te permite conectar contigo mismo y disfrutar del presente a través de la práctica de brindarnos atención a nosotros mismos. Dedicar tiempo para cuidar de uno mismo nos brinda una sensación de bienestar y más paz mental.”- Stephanie Essenfeld.

Finalmente, cabe resaltar que todo lo que hagas para tu bienestar, estar y sentirte bien contigo mismo, hará que cada de uno de estos productos logre su objetivo. Además, busca hobbies de tu interés que ayuden a relajar y despejar tu mente, crea espacios para hablar con tu yo interior, visualiza tu futuro y lo más importante quiere cada aspecto de su forma de ser.

¿Quién es Stephanie Essenfeld?

De acuerdo con su página de LinkedIn, Stephanie Essenfeld es psicóloga con Maestría en Terapia de Familia y de Pareja. Además es conferencista y fundadora de una comunidad de más de 150 mil personas.

“Creadora del reconocido retiro ElegirME, y de los cursos Más Paz Mental 1, galardonado como uno de los más vendidos en la prestigiosa plataforma Thinkific, y Más Paz Mental 2. Los dos, distinguidos por su impacto transformador en más de 5.000 personas, al enseñar herramientas que les permiten disfrutar de su vida, su trabajo y mejorar sus relaciones para lograr sus objetivos personales, profesionales y colectivos”.

Para seguir a la psicóloga Stephanie Essenfeld, entra a su Instagram, aquí.

