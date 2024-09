Mes de la Herencia Hispana 2024: ¿Qué se puede hacer en Nueva York?

Nueva York celebra el Mes de la Herencia Hispana por todo lo alto. Este año, el Mes de la Herencia Hispana promete ser nuestra celebración más dinámica e inclusiva hasta la fecha”, afirmó Nancy Mammana, directora de marketing y directora ejecutiva interina de New York City Tourism and Conventions. "Invitamos a los neoyorquinos, hispanos y visitantes a unirse a nosotros para honrar las voces de resiliencia que han moldeado y siguen dando forma a nuestra vibrante comunidad hispana y su rico panorama cultural.

Arte y Cultura

¡VIVA! BROADWAY: Ayer, Hoy y Mañana

145 West 45th Street, Nueva York, NY

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024

La Broadway League y el Museum of Broadway inauguran una nueva exhibición, ¡VIVA! BROADWAY: Ayer, Hoy y Mañana, el 15 de septiembre para celebrar la herencia hispana en Broadway. Esta exhibición contará con piezas icónicas de Broadway e incluirá eventos especiales y paneles de discusión con destacados artistas y expertos de la industria.

broadwayleague.com

Museum of Modern Art – MoMA

Crafting Modernity – Design in Latin America, 1940–1980

Piso 3, Sala 3 Norte

11 West 53 Street, Manhattan

Hasta el 22 de septiembre de 2024

Descubre las fuerzas creativas que moldearon el diseño moderno en seis países de América Latina. Esta exhibición en el MoMA invita a sumergirse en más de 100 objetos que reflejan los cambios políticos, sociales y culturales de la región a mediados del siglo XX.

moma.org

Museum of Modern Art – MoMA

Engraving Workshop with Taller Boricua

11 W 53rd St, New York, NY 10019

21 de septiembre, 2024

12:00 p.m. – 2:30 p.m.

Únete a las artistas Nitza Tufiño y Ada Pilar-Cruz de Taller Boricua en un taller introductorio de grabado. Los participantes aprenderán las técnicas básicas de linograbado y se llevarán consigo las habilidades necesarias para seguir creando en casa.

moma.org/calendar/events/9793

Hispanic Society Museum & Library

A Collection Without Borders

3741 Broadway, Nueva York, NY 10032

Main Gallery

Hasta el 20 de octubre de 2024

De jueves a domingo, 12:00 p.m. – 5:00 p.m.

Esta exhibición reúne obras significativas de España, Portugal, América Latina y Filipinas, poniendo de relieve la rica herencia cultural capturada por la colección de la Hispanic Society.

hispanicsociety.org

Whitney Museum of American Art

99 Gansevoort St, Nueva York, NY 10014

La entrada al museo es gratuita todos los viernes por la tarde de 5:00 a 10:00 p.m. y el segundo domingo de cada mes. Aprovecha la entrada gratuita al Whitney Museum los viernes por la tarde y el segundo domingo de cada mes. Disfruta de las exhibiciones, programas especiales y la impresionante vista de la ciudad, todo incluido con tu entrada gratuita.

whitney.org/visit/free-days-and-nights

Queens Library Langston Hughes

Inicio de la Celebración del Mes de la Herencia Hispana

100-01 Northern Boulevard, Corona, NY 11368

Sábado, 14 de septiembre de 2024

11:00 a.m. – 4:00 p.m.

Celebra el inicio del Mes de la Herencia Hispana con un día lleno de música, baile y actividades divertidas para toda la familia en la sucursal Langston Hughes de la Biblioteca de Queens.

eventbrite.com



Brooklyn Museum Pop-up Market

200 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11238

Iris Cantor Plaza, 1er piso

Domingos: 15, 22 y 29 de septiembre de 2024

10:30 a.m. – 5:30 p.m.

Domingo, 13 de octubre de 2024

10:30 a.m. – 5:30 p.m.

Compra artículos únicos hechos a mano por artesanos locales en este mercado al aire libre. Con más de 35 vendedores, el mercado ofrece obras de arte, moda y mucho más, todo en el entorno incomparable del Brooklyn Museum.

brooklynmuseum.org

New York Public Library

Minecraft Creators: Hispanic Heritage Month

Biblioteca Soundview – 660 Soundview Ave, Bronx, NY 10473

Martes, 17 de septiembre de 2024

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Para jóvenes de 13 a 18 años

Se invita a los adolescentes a celebrar el Mes de la Herencia Hispana creando mundos en Minecraft que reflejen su herencia cultural. El evento incluye juego interactivo, desafíos creativos y refrigerios gratuitos.

nypl.org

The Metropolitan Museum

Charla de Experto del Met en español—Celebrando el Mes de la Herencia Hispana/Latina

Sala 691, Sala Charles Z. Offin

1000 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10028

17 de septiembre de 2024

11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Acompaña a un curador becario en una inmersión profunda en la exposición “Mexican Prints at the Vanguard”. Esta charla, impartida en español, ofrece nuevas perspectivas sobre las obras de influyentes grabadores mexicanos.

Más información: Aquí

The Metropolitan Museum

Teen Fridays – Viernes para jóvenes (Edades 15 a 18 años)

1000 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10028

20 y 27 de septiembre; 4 y 11 de octubre de 2024.

4:30 p.m. – 6:30 p.m.

Los adolescentes pueden desatar su creatividad en los Teen Fridays de The Met, donde tendrán la oportunidad de explorar nuevas ideas, participar en talleres y colaborar con sus compañeros en un ambiente relajado y acogedor. Para obtener más información sobre el calendario del Teen Fridays, sigue en Instagram @Metteens.

El Museo del Barrio

Flow States – LA TRIENAL 2024

1230 5th Avenue, esquina con la Calle 104, Nueva York, NY 10029

Exposición del 10 de octubre de 2024 al 9 de febrero de 2025

El Museo del Barrio presenta Flow States – LA TRIENAL 2024, la segunda muestra a gran escala del museo sobre el arte latino contemporáneo. Esta exposición reúne obras de 33 artistas que exploran las complejidades de los flujos diaspóricos a través de las Américas, el Caribe, Europa y Asia.

elmuseo.org

Artes Escénicas

Moulin Rouge! The Musical

Celebra el Mes de la Herencia Hispana con una Noche Especial

Al Hirschfeld Theatre

302 W 45th St, Nueva York, NY 10036

18 de septiembre 2024

8:00 p.m.

Únete a Moulin Rouge! The Musical en una función especial para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con una noche única el miércoles 18 de septiembre a las 8pm. Esta celebración incluirá una sesión de conversación con los artistas, posterior a la presentación, resaltando el compromiso del espectáculo con la diversidad y las invaluables contribuciones del talento latino e hispano. El público podrá disfrutar de un descuento del 20% en las entradas para esta función utilizando el código LOVE2024 a través de este enlace. Además, la velada contará con colaboraciones creativas, incluyendo vibrantes inserciones en el programa diseñadas por una artista latina. Para más información y boletos, visita:

seatgeek.com

Código: LOVE2024

Greenbelt Nature Center

José Raúl (Tito) Ocasio presenta un concierto en vivo de música folk, gratuito y para toda la familia Blood Root Valley, 700 Rockland Avenue con Brielle Avenue, Staten Island

Sábado, 21 de septiembre de 2024

12:00 p.m. – 4:00 p.m.

Disfruta de un concierto folclórico gratuito y apto para toda la familia, protagonizado por el galardonado artista José Rivera y otros destacados músicos. Este evento al aire libre forma parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y cuenta con el apoyo de una subvención de Staten Island Arts.

nycgovparks.org

Repertorio Español

La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao

138 East 27th Street, Nueva York, NY 10016, Manhattan

4 de octubre de 2024, a las 7:00 p.m.

19 de octubre, a las 8:00 p.m.

Duración: 2 horas con un intermedio de 15 minutos

Idioma: Español con subtítulos en inglés

Adaptada de la novela ganadora del Premio Pulitzer de Junot Díaz, esta obra sigue el viaje trágico y esperanzador de Oscar, un dominicano-americano en busca del amor y la identidad en medio de un maleficio familiar.

repertorio.nyc/show/153/la-breve-y-maravillosa-vida-de-oscar-wao

Repertorio Español

Eva Luna, de Isabel Allende

138 East 27th Street, Nueva York, NY 10016, Manhattan

5 de octubre de 2024, a las 8:00 p.m.

6 de octubre de 2024, a las 3:00 p.m.

Duración: 2 horas con un intermedio de 15 minutos

Idioma: español con subtítulos en inglés

Sumérgete en la magia de la novela más entrañable de Isabel Allende, ahora llevada a la vida sobre el escenario. Esta adaptación narra el fascinante viaje de Eva Luna, desde su infancia hasta la madurez, entrelazando un vibrante tapiz de historias y personajes.

https://repertorio.nyc/show/151/eva-luna

Repertorio Español

La Gringa

138 East 27th Street, Nueva York, NY 10016, Manhattan

8, 9 y 10 de octubre de 2024

A las 11:00 a. m.

Duración: 1 hora y 45 minutos

Esta obra relata la travesía de una joven neoyorquina que viaja a Puerto Rico en busca de sus raíces. A medida que descubre más sobre su herencia, su visión sobre la identidad y el sentido de pertenencia se transforma profundamente.

repertorio.nyc/show/292/la-gringa

Repertorio Español

En El Tiempo De Las Mariposas

138 East 27th Street, Nueva York, NY 10016

15 y 16 de octubre de 2024

11:00 a. m.

Duración: 1 hora y 45 minutos

Basada en la novela de Julia Álvarez, esta obra retrata las vidas de las hermanas Mirabal, quienes lucharon contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, poniendo de relieve los temas del valor y la resistencia.

repertorio.nyc/show/291/en-el-tiempo-de-las-mariposas

Carnegie Hall

Family Day: ¡Baila! ¡Canta! ¡Celebra!

881 7th Ave, Nueva York, NY 10019

Sábado 21 de septiembre de 2024,

12:00 p. m.

Carnegie Hall invita a las familias a un día de música, danza y celebración como parte de su serie “Nuestros Sonidos”. El evento, ideal para niños de 3 a 10 años, ofrece actividades en inglés y español.

carnegiehall.org

54 BELOW, Broadway’s Supper Club

54 Honors Hispanic Legends – 54 Rinde Homenaje a las Leyendas Hispanas

254 W 54th St, Nueva York, NY 10019

5 de octubre, 2024

7:00 p. m.

Celebra las contribuciones de los artistas hispanos desde los años 60 hasta la actualidad con un concierto especial en 54 BELOW. Este evento contará con presentaciones de talentosos cantantes hispanos, rindiendo homenaje a leyendas como Celia Cruz y Selena.

54below.org.

54 BELOW, Broadway’s Supper Club

On Your Feet! Starring The National Tour Cast

254 W 54th St, Nueva York, NY 10019

7 de octubre, 2024

9:30 p. m.

Disfruta de una noche emocionante con la música de Gloria Estefan, interpretada por el elenco de la gira nacional de On Your Feet! Este concierto resalta algunos de sus más grandes éxitos y celebra su legado en la industria musical.

54below.org.

54 BELOW, Broadway’s Supper Club

Brooklyn Bossa Nova: Celebrating Brazilian Music with JChris and Carla Ardito

254 W 54th St, Nueva York, NY 10019

10 de octubre de 2024; se abren las puertas a las 9:00 pm, el espectáculo comienza a las 9:30 pm.

Sumérgete en los sonidos de la Bossa Nova en este concierto especial con JChris y Carla Ardito. La actuación fusiona melodías brasileñas clásicas con éxitos del pop estadounidense, creando una noche vibrante y alegre.

54below.org.

Desfiles y Festivales

Panamanian Parade

29th Annual Panamanian Day Parade

President Street y Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225

Sábado, 12 de octubre de 2024

12:00 p. m.

Únete a la vibrante celebración de la cultura panameña con un desfile que rinde homenaje a las contribuciones de líderes, educadores y artistas panameños en los Estados Unidos. Posteriormente, se llevará a cabo una recepción semiformal para continuar la festividad.

panamanianparade.org/parade-gala/

Carnaval de la Cultura Latina 2024

Junction Blvd., entre Roosevelt Ave. y 37th Ave.

Queens, NY 11368

15 de septiembre de 2024

A partir de las 12:00 p. m. Disfruta de uno de los eventos más apreciados del Mes de la Herencia Hispana en Nueva York con un día repleto de música, gastronomía y entretenimiento en vivo en el Carnaval de la Cultura Latina. Este evento gratuito para la comunidad exalta la riqueza de la latinidad.

carnavalculturalatina.com

Info@carnavalculturalatina.com

Queens Night Market

New York Hall of Science

47-01 111th St., Queens, NY, 11368

Sábados, 14 de septiembre – 26 de octubre, de 4:00 PM a medianoche –

Visita el Queens Night Market, un vibrante mercado al aire libre que celebra la rica diversidad cultural de Queens a través de la gastronomía, el arte y las actuaciones. Este mercado ofrece una forma única y accesible de explorar la escena multicultural del distrito.

queensnightmarket.com

The New York Mets

19 de septiembre de 2024

Celebra el Mes de la Herencia Hispana con los New York Mets en el Día de Roberto Clemente.

El evento incluye entretenimiento y actividades exclusivas durante el juego, en un homenaje a las contribuciones de los atletas hispanos al béisbol.

Tours

Bagel Tours

350 7th Ave, Nueva York, NY 10001

Descubre la cultura del bagel en Nueva York con una visita guiada a pie que te llevará a través de la historia y los sabores de este icónico aperitivo urbano. Las visitas están disponibles en español, ofreciendo una experiencia culinaria única por la ciudad.

https://www.nycbageltours.comhttps://www.nycbageltours.com/walking-tours

Mad Tours Washington Heights Cultural Food Tour

Teléfono: 646-707-7336 / 646-895-5778

Correo electrónico: contact@madtoursandevents.com

Descubre las delicias culinarias de Washington Heights e Inwood con una visita guiada que resalta la vibrante comunidad latina de la zona. Disfruta de una variedad de platos dominicanos, mexicanos y cubanos al tiempo que exploras la rica historia del barrio.

https://madtoursandevents.com/tours_and_activities/tasty-culinary-tour-in-washington-heights/

New York City Contrast Tour

Punto de partida: Grand Central Terminal, 89 E 42 St, New York, NY 10017

Hora de salida: 8:30 a.m.

Este completo recorrido ofrece una visión de las diversas culturas a través de los barrios de Nueva York. Visita los monumentos históricos en Harlem, disfruta de la vista panorámica en Queens y vive el ambiente moderno de Brooklyn. Disponible en español.

https://www.nuevayork.com/tour-por-brooklyn-queens-y-el-bronx/

Gastronomía

NY Latin Food Festival

Pier 76 en Hudson River Park

408 12th Ave West, Nueva York, NY 10018

13, 20 y 27 de septiembre, y 4 de octubre de 2024

4:00 p.m. – 10:00 p.m.

Únete a la mayor celebración de la cocina latina en América del Norte en el NY Latin Food Festival. Con más de 70 expositores y emocionantes actuaciones, este festival te brinda un viaje culinario a través de los sabores de América Latina.

https://www.iloveny.com/thebeat/post/ny-latin-food-festival-launching-at-pier-76-during-hispanic-heritage-month/

https://www.maschospitalitygroup.com/ny-latin-food-fest

Hispanic Heritage Celebration

Essex Market – Essex Kitchen

88 Essex Street, Nivel Mezzanine, Nueva York, NY 10002

Domingo, 15 de septiembre de 2024

11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Inicia el Mes de la Herencia Hispana con una clase de cocina que explora los sabores de Puerto Rico. Aprende a preparar platos tradicionales como arroz con gandules, pernil y yuca con mojo de ajo y cebollas.

https://www.eventbrite.com/e/hispanic-heritage-celebration-tickets-919403409347?aff=ebdssbdestsearch

Circo Restaurant

1604 Broadway, 2º piso, Nueva York, NY 10019

Vive una aventura gastronómica en Circo, donde cada comida está acompañada por actuaciones artísticas en vivo y ritmos latinos. Al caer la noche, el restaurante se transforma en un vibrante club nocturno, ofreciendo una velada inolvidable de entretenimiento.

https://www.1604broadwaynyc.com/about-circo-restaurant/

Sabor Latino

Noche de Salsa! New York

95-35 40th Rd, Queens, NY 11373

5 de octubre; 11:59 pm, las puertas abren a las 10:00 pm.

Disfruta de una noche de música salsa y baile en Sabor Latino. Este evento reúne lo mejor de la cocina y el entretenimiento latinoamericano, ofreciendo una velada vibrante en Queens.

https://www.eventbrite.com/e/noche-de-salsa-new-york-tickets-969164676637?aff=erelexpmlt

La Casa del Mofongo

1447 St. Nicholas Ave., New York, NY 10033

Un referente de la cocina dominicana en Nueva York, La Casa del Mofongo ofrece una variedad

de platos de mofongo, cada uno lleno de sabor y servido en un ambiente animado y acogedor.

https://lacasadelmofongonewyork2.mybistro.online/

https://www.nyctourism.com/restaurants/la-casa-del-mofongo/

Seis Vecinos

Auténtica cocina centroamericana y mexicana

640 Prospect Ave., Bronx, NY 10455

Disponibilidad de asientos en el interior y al aire libre

Cocina abierta para entrega y para llevar – 7 días a la semana ◦ 10:00 a.m. – 12:00 a.m.

Seis Vecinos ofrece auténtica cocina centroamericana y mexicana, con un menú que refleja las

ricas tradiciones culinarias de la región. Disfruta de tu comida en un acogedor espacio interior o aprovecha la agradable terraza al aire libre.

https://www.seisvecinos.com/

Copacabana Nightclub

#1 Latin Party Saturdays – Ciudad de Nueva York

625 West 51st Street, Nueva York, NY 10019

21 de septiembre

11:00 p.m.

Baila toda la noche en los Latin Party Saturdays de Copacabana, donde disfrutarás de una mezcla de reggaetón, salsa, merengue y más. Con un bar completo y cócteles tropicales, este evento es imprescindible para quienes desean celebrar el Mes de la Herencia Hispana con estilo. Para reservaciones de mesas y eventos privados, contacta a rsvp@iclubnyc.com.

https://www.eventbrite.com/e/1-latin-party-saturdays-new-york-city-tickets-851740056437?aff=erellivmlt

Cine

58th Street Library, Community Meeting Room

Martes de Cine Matinée: La Bamba

127 E 58th St, Nueva York, NY 10022

24 de septiembre de 2024

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Disfruta de la película biográfica La Bamba, que narra la historia de Ritchie Valens, el joven cantante que alcanzó la fama antes de su trágica muerte a los 17 años. El filme es un homenaje a su legado perdurable en la música. Para adultos.

https://www.nypl.org/events/programs/2024/09/24/tuesday-movie-matinee-la-bamba

Stavros Niarchos Foundation Library (SNFL)

Reel to Read Movies: Frida (2002)

476 5th Ave, Nueva York, NY 10018

25 de septiembre de 2024, 2:00 – 4:00 p.m.

28 de septiembre, 2:00 p.m.

Explora la vida y el arte de Frida Kahlo en esta aclamada película biográfica. El filme profundiza en su tormentoso matrimonio con Diego Rivera y en las luchas personales que marcaron sus icónicas obras. Se requiere inscripción en: https://www.nypl.org/events/programs/2024/09/25/reel-read-movies-frida-2002