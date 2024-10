JetBlue lanza vuelo directo a San Vicente y las Granadinas: Un paraíso escondido en el Caribe

“Este vuelo inaugural representa un gran logro no solo para nuestra industria turística, sino también para todo el país”, dijo Annette Mark, CEO de la Autoridad de Turismo de San Vicente y las Granadinas. “La presencia de JetBlue ayudará a aumentar nuestra visibilidad como un destino competitivo en el Caribe. Estamos comprometidos a crear experiencias memorables para todos los visitantes, y esta nueva conexión directa nos permite extender nuestra cálida bienvenida vincentina a aún más viajeros”.

San Vicente y las Granadinas se distingue por la increíble calidez de su linda gente. Se destaca además por sus impresionantes paisajes montañosos y volcánicos, sus playas de arena blanca y negra, y sus aguas cristalinas, representando un paraíso caribeño por excelencia. Conocida como la “Capital de los crustáceos del Caribe,” esta joya escondida ofrece una variedad de actividades, incluyendo buceo, senderismo, navegación, así como avistamiento de ballenas, delfines y tortugas. Y no puede faltar una visita a su hermoso jardín botánico, un paseo por sus distintas cascadas, una visita al vibrante mercado de Kingstown, la capital de la isla de San Vicente.

Horario de vuelos JFK-SVD Flight #1639: 9:29 a.m. – 2:19 p.m. SVD-JFK Flight #1640: 3:54 p.m. – 9:00 p.m.

