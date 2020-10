Mes del lazo rosa: ¿Qué es el cáncer de seno?

“Hay un momento de temor por el que uno atraviesa cuando le avisan que tiene cáncer. Al principio es tan difícil pensar en otra cosa que no sea el diagnóstico. Es lo primero en lo que uno piensa cada mañana. Yo quiero que las personas con cáncer sepan que su situación sí puede mejorar. Hablar sobre su cáncer le ayuda a lidiar con todas las nuevas emociones que está sintiendo. Recuerde, es normal alterarse”. – Carmen sobreviviente de cáncer

El cáncer de seno o de mama, tiene su origen en el crecimiento sin control de las células mamarias, las cuales van formando un tumor que puede ser visualizado muy a menudo por medio de imágenes radiológicas o a su vez puede ser detectado a través de la palpación, percibiéndose como un bulto o masa. El cáncer de seno es una patología que se cree exclusivamente de las mujeres, pero es una enfermedad que no excluye a los varones de padecerla.

Cabe resaltar que no todos los tumores de seno son de carácter maligno o cancerosos. Existen células que crecen de forma anormal pero que son benignas, no se propagan fuera del seno, y no representan un peligro para la vida, pero si representan una predisposición de la persona a padecer cáncer de mama. Esta información es de suma importancia para tenerla en cuenta, ya que toda masa o bulto en el seno debe ser examinado tempranamente por un profesional de la salud, con el fin de determinar a tiempo el carácter del mismo, y así poder establecer la condición médica del paciente en un futuro.

¿Dónde se origina el cáncer de seno?

Los cánceres de seno pueden originarse en diferentes partes de este:

• La mayoría de los cánceres de seno tienen su origen en los conductos que llevan la leche hacia el pezón (cánceres ductales)

• Hay cánceres originados en las glándulas que producen la leche (cánceres lobulillares)

• existen otros tipos de cáncer de seno menos comunes (tumor filodes y el angiosarcoma).

• Otros cánceres que no se consideran de seno, pero que comienzan en algunos de sus tejidos, son los sarcomas y los linfomas.

Signos y síntomas del cáncer de seno

Algo muy importante en la salud de los senos, tiene que ver con su apariencia, forma, y de la manera en cómo usted los siente cuando los palpa. Estar pendiente de los cambios que las mamas puedan presentar, y el estar informada acerca de esta enfermedad, es un factor que puede ser determinante para la vida, y al igual que los chequeos periódicos de detención temprana de cáncer, es importante hacerse el autoexamen.

Uno de los síntomas más común que llevan a pensar en esta patología, es presentar una masa o bulto, de textura dura, de bordes irregulares y que no causa dolor. Sin embargo, de llegar a sentir cualquier masa en tus senos sensibles a la palpación, blandos, de forma redondeada y dolorosos, es un motivo de visitar a tu ginecólogo, pues algunas veces tumores cancerosos se presentan con esta sintomatología.

Otros posibles síntomas del cáncer de seno son:

• Total o parcial hinchazón del seno (aunque no se sienta un bulto)

• Aspecto de la piel como el de cáscara de naranja

• Dolor en el seno o en el pezón

• Retracción

• Encogimiento o contracción de los pezones

• Piel del pezón o seno roja, seca, descamada o gruesa

• Secreción diferente a la leche materna

• Ganglios linfáticos hinchados (algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o alrededor de la clavícula y causar un bulto o hinchazón ahí, aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar)

Tipos de cáncer del seno

De acuerdo a la Sociedad Americana de Cancer, hay diferentes tipos de cáncer de seno y entre los más comunes están el carcinoma ductal in situ (DCIS) y el carcinoma invasivo. Además, se encuentran los tumores filodes y el angiosarcoma, que son menos comunes, y la forma de detectarlo y precisarlo, es realizando una biopsia del tejido mamario, en donde las células cancerosas se examinan para detectar proteínas llamadas receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2. Así mismo a través de estudio en el laboratorio se puede determinar el grado tumoral, diagnostico que sirve para encausar un tratamiento específico y de más efectividad, que puede ir desde el tratamiento hormonal, pasando por la quimioterapia y la radioterapia, hasta la extirpación de las mamas (mastectomía).

Finalmente se recuerda tanto a hombres y mujeres que los síntomas u otros deben que presenten, y que les despierte sospecha de que algo no anda bien con sus mamas, deben ser valorados por un especialista para determinar su causa, y que el autoexamen no reemplaza las pruebas radiológicas, mamogramas, ni otras pruebas de detención. El cáncer de seno diagnosticado precozmente, le permite un tratamiento más eficaz y una alta probabilidad de sobrevivir.

12 síntomas para detectar el cáncer de mama, el más común entre las mujeresSuscríbete a BBC Mundo http://vid.io/xqOx El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el cáncer de mama, el más común entre las mujeres. Cada año se detectan 1,7 millones de nuevos casos en todo el mundo. Pero ¿cómo podemos detectar la enfermedad observando o palpando el pecho? Algunos de los síntomas son visibles… 2017-10-19T13:38:27Z

LEER MÁS: Un bebé sobrevivió a la caída de una avioneta en Colombia