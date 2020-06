Apple lanzará aplicación para Selfies con distanciamiento social ¿Cómo lo lograrán?

View this post on Instagram

Showcase 29: #TheAtHomeSeries Favorites from last week's Community Brief – 1. Leandro C. @leandrocolantoni – 2. Anastasiia V. @ana_the_explorer – 3. Muhammed H. @hamodyhassan – 4. Shoyeb F. @shoyebfarooqui – 5. Svetlana S. @saharenok – 6. Louisa C. @louisa_s – 7. Artsemi P. @artem_p_79 – 8. Marwa A. @marwaalsayegh – 9. Ali J. @alijahanaraa – 10. Gursimran B. @coffee.karma