Coronavirus: ¿Los humidificadores ayudan a parar y reducir los síntomas?

🇺🇸According to information from Moroccan health sources, a 17-month-old baby who was infected with a new type of coronavirus (Kovid-19) virus from his mother died. It was stated that the test result before the baby died was positive and that his mother was quarantined at the University Hospital in Vecde, in the east of the country. 🇹🇷Fas sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, annesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü bulaşan 17 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi. . . #coronavirus #coronavirüs #koronavirus #türkiye #istanbul #izmir #ankara #who #covid19 #haber #haberler #sondakikahaberler