¿Cuando estará listo mi bebé para dejar el pañal?: Pregúntale a Gaby Castellar

El proceso de dejar el pañal es uno de los temas que como padres nos causa muchas expectativas. Por ese motivo debemos saber que esto es un proceso natural y respetuoso de cada ser humano y no podemos obligar ni exigir a ningún niño que deje el pañal bajo ninguna circunstancia.

¡Estará listo cuando este listo!

No hay una edad específica para dejar el pañal, cada niño lleva su propio ritmo de desarrollo e independencia. Ellos mismos son los que nos dan las señales de que ya están preparados para conquistar esta etapa, por eso debemos concientizarnos. No es en nuestro tiempo, es en el de ellos.

Estas pueden ser algunas de las señales que tu hijo te dará cuando este preparado para comenzar este proceso de dejar el pañal: te avisará que se hizo o que va a hacer su necesidad, notarás que se siente incómodo cuando se hace en el pañal, imita a los adultos cuando va al baño, identifica las evacuaciones con sus propias palabras, entre muchas otras más.

5 Consejos para ayudar a tus hijos en el proceso

1. Si ya has identificado algunas de estas señales, te daré cinco consejos que a mi me funcionaron para que el proceso de dejar el pañal sea respetuoso y feliz para tu bebé.

2.En el proceso habrán accidentes…¡y muchos! No te enojes con tu hijo. Esta aprendiendo algo nuevo. Simplemente no es el tiempo. El control de esfínteres es algo que se dará de forma natural en tu hijo.

3.Trata que el proceso no coincida con el momento en que tu hijo este pasando por alguna otra etapa determinante como la llegada de un hermanito, la entrada a la escuela, o alguna otra situación que le dificulte mas el proceso. En mi caso sentía que mi hija de dos años y medio estaba lista pero ya estaba a punto de nacer su hermanita y sabía que sería un cambio en su vida determinante así que decidí esperar y efectivamente la quitada del pañal llego a su tiempo y sin presiones.

4. No compares a tu hijo con otros niños que tal vez con menos edad ya superaron el proceso. Es importante que sepas que dejar el pañal no es cuestión de edad y cada niño se desarrolla de manera diferente. Lo que funcione para unos puede que no funcione para otros.

5. Ponle ropita interior que le llame la atención (quizá algo con su caricatura favorita) y ponle ropa cómoda que se pueda poner y quitar con facilidad. Esta táctica me funciono mucho con mi hija. Le compré ropa interior de Minnie Mouse y le encantaba ponérselas.

Haz del proceso algo divertido: háblale, cántale, léele un cuento mientras están sentados en el baño esperando a hacer sus necesidades. Crea rutinas para ir al baño. Proporciónale todo lo que necesite, orinal o base para el inodoro, banquillo para subirse y lavarse las manos. Prepara el ambiente para que sea agradable y no un momento de tensión o traumático.

Acompaña a tu hijo en este proceso sin presiones, sin castigos o premios. Respeta su tiempo y recuerda que desde que nació ninguna etapa surgió de un día para otro, todo lo que ha logrado como por ejemplo “caminar” fue un proceso de días, semanas, incluso meses, así mismo sucede con el control de esfínteres es algo que se dará de forma natural, solo debes estar pendiente de las señales y acompañarlo en el proceso.

¿Quién es Gaby Castellar?

Mi nombre es Gaby Castellar. Soy mamá y blogger a tiempo completo, apasionada por las comunicaciones, el diseño y el marketing digital. Tengo dos hermosas princesas Emma y Luna, ellas son mi motor más grande para emprender en esta aventura maravillosa en redes sociales. Estoy casada hace 5 años con el amor de mi vida, soy colombiana de nacimiento y radicada en Estados unidos desde hace un poco más de una década.

Con el nacimiento de mi primera hija y estando en casa al cuidado de ella, llegaron unas ganas incansables de emprender, es por eso que después de pasar varios años reprimiendo mis deseos de escribir encontré en el mundo digital mi propio espacio para desarrollar todos los talentos y habilidades que tenia guardados. Mi pasión por el diseño y las comunicaciones me llevó a crear mi propio blog y a compartir mis experiencias de maternidad, emprendimiento y estilo de vida con mujeres y madres de Estados Unidos y America Latina. Lo que me ha demostrado que mas que una página somos una comunidad que conecta fomentando el respeto, la solidaridad entre mujeres, la realización personal y crecimiento espiritual.

Me considero sobre todas las cosas una mujer soñadora y defensora de su Fe, pues sin duda ha sido Dios quien me ha permitido llegar hasta aquí trabajando en lo que amo, aprendiendo a diario y conociendo personas increíbles. Estoy viviendo hoy en día el mejor momento de mi vida, convertirme en mamá ha sido el impulso y motivación mas grande para alcanzar mis sueños.

Por eso te invito a que compartamos juntos esta experiencia de ser padres, un título que tendremos por el resto de la vida y una vivencia que aunque muchas veces suele ser retadora también es la más gratificante de nuestras vidas y lo más importante es no caminar en esto solos, sino llenarnos de herramientas y apoyo para brindar a nuestros hijos siempre lo mejor con respeto pero mucho más importante con Amor!.

