6 Razones por las que tu bebé puede estar llorando

Uno de los sentimientos mas frustrantes que vivimos como padres, sobretodo cuando somos nuevos en este camino, es el no poder descifrar la razón del llanto de nuestros bebés. Por eso y para entrar en materia debemos tener muy claro que los bebes para expresar que tienen una necesidad recurren al llanto. No es manipulación tampoco mala crianza, por tal razón no se le debe dejar llorando por ningún motivo y mucho menos sin satisfacer su necesidad.

Nuestro bebé en sus primeros meses de vida esta descubriendo el mundo y aún le falta un largo camino por recorrer para llegar a comunicarnos con palabras lo que le esta sucediendo, por eso ante un llanto desesperado no debemos perder la paciencia más bien entrar en acción y ayudar a nuestros pequeños a sentirse mejor.

Lo primero que debes hacer es tener en cuenta cuales son las causas más comunes del llanto de un bebé para ir descartando (es lo que me funciona! y te lo diré en el orden en que lo hago).

1. Lo primero que descarto es si mi bebé tiene hambre, aparte del llanto hay otras señales que me indican que esto es lo que sucede, se chupa las manitas, esta inquieto, busca desesperadamente el contacto con mi piel.

2. Lo segundo es el sueño. A los bebes muchas veces les cuesta conciliar el sueño por sí solos y esto les causa mucha irritabilidad cuando esto sucede es recomendable hacer todo lo posible porque logren descansar.

3. ¡Gases! Sobretodo cuando están en los primeros meses de vida, el no expulsar los gases después de cada toma les produce demasiada molestia, es necesario ponerlos en una posición en la que puedan eructar y descansar de ese malestar.

4. ¡Pañal sucio! Algunos bebes no soportan tener un pañal sucio (totalmente mi caso con mi bebé ) así que hay que estar muy pendientes, no cambiar su pañal a tiempo aparte de molestias puede irritarlos.

5. ¡Necesita de ti! que lo alces en brazos, sentir tu afecto, tu amor, tu olor, explorar el mundo a través tuyo, nunca pienses que son caprichos de un bebé, es una necesidad de un ser humano que depende de ti al 100%.

6. Hay otras causas comunes como la temperatura, puede tener mucho frío o mucho calor y necesita tu atención, puede ser la salida de los dientes, cólicos, necesita que juegues con el, o ha recibido mucha estimulación.

Ten cuenta que estos puntos son las causas más comunes por las que los bebés en sus primeros meses de vida recurren al llanto, si has probado y descartado cada una de estas señales y aún así tu bebé continúa llorando lo mejor es consultar con tu pediatra para descartar algo más serio.

No olvides que tu eres el mundo para tu bebe y eres el único refugio que tiene en estos momentos. Esta etapa en la que debemos descifrar sus señales pasará muy pronto, más pronto de lo que crees. Mientras eso sucede disfruta de este camino lleno de retos pero también de los mejores aprendizajes que la vida te pueda dar.

