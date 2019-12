Rituales de Belleza para Recibir el Año 2020: Tips de Maribel Pedrozo

Irradiar belleza y alegría es el mejor regalo para recibir el año 2020. Vamos a mimarnos de la cabeza a los pies! “Mi consejo es mimar tu piel y relajar tu cuerpo y tu mente”. ¿Cómo lograrlo? A continuación, tres rituales de belleza y relajación donde la “UVA” es el ingrediente principal para verte y sentirte bella y radiante!

Exfolia tu cuerpo con una receta casera

Nada mejor que eliminar las células muertas de la piel para sentirte renovada. “Prepara una rica exfoliación en casa con uvas trituradas, miel de abejas y una cucharadita de azúcar morena luego te la aplicas en tu cara y cuerpo suavemente por 20 min; retírala con agua fresca y así eliminas las células muertas y tu piel se siente más suave y fresca y así durará más el olor de la crema perfumada o el perfume que te pongas”, también puedes usar una crema exfoliante natural, la cual puedes comprar en farmacias con base almendras o café, dejará tu piel suave y tersa!

Mímate con un facial de lujo, te lo mereces

Todavía estás a tiempo de ir hacerte un rico facial de stem cell de uvas con mascarilla de champaña rica en antioxidantes, vitaminas, aminoácidos y minerales. Este facial de lujo es el preferido de todas las celebridades en el spa, ya que deja tu piel bella, radiante, lozana, hidratada y con brillo. Radiant Bubble Mask •Mascarilla de champaña la puedes conseguir aquí $57

Relájate con un baño de tina burbujeante y aromático

Para verte regia lo primero que tienes que hacer es decirle adiós a las tensiones. Tomarte un relajante baño de tina con pétalos de rosas y aceite de lavanda es ideal para aliviar el estrés y la ansiedad. Atrévete también a ponerle a tu tina champaña ¿por qué no?

Acompáñalo de una música suave y una rica copa de champaña. Definitivamente esto relaja tu cuerpo y tus sentidos. Otra alternativa es un buen masaje relajante con aceite de uvas.

“Atrévete, siéntete como una estrella. Se feliz, vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido un año más de vida, no pienses en nada negativo y sonríele a la vida. Ya se acaba el año y hoy es tu día. Regálate estos rituales de belleza para ti y estrena una prenda nueva. Viste tu rostro de un maquillaje alegre, pinta tus labios de tu color preferido y vamos a festejar!”, NEW YEAR•NEW YOU

