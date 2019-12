¿Por qué la dieta keto funciona?: Pregúntale a Edgar Santana

Hace muchísimos años, cuando aún no se había descubierto el fuego, el hombre era nómada. Su búsqueda constante de refugio, comida y seguridad, lo obligaba a mantenerse en constante movimiento. En esos años prehistóricos, la alimentación era básicamente: plantas, frutos, carnes y pescados. A diferencia de estos tiempos, la comida no siempre estaba disponible como en la actualidad, era totalmente normal permanecer días completos sin comer. El organismo humano está totalmente preparado para esta situación ya que estamos diseñados para este tipo de eventualidades desde el inicio de los tiempos. El consumo de carbohidratos era muy bajo, no existían frutos genéticamente modificados para estar más dulces. Por ende, casi siempre se encontraban en cetosis (estado metabólico del cuerpo en el que las grasas son utilizadas como energía).

Cómo alcanzar la cetosis nutricional

Cuando una persona está realizando una dieta ketogénica, su objetivo principal es alcanzar la cetosis nutricional, ya sea para obtener los beneficios de restringir el cuerpo de carbohidratos o simplemente perder peso. A partir de ese momento, nuestro organismo se vuelve menos dependiente de la ingesta continua de alimentos ya que las grasas proporcionan más energía (9 kilocalorias por gramo) que los hidratos de carbono (4 kilocalorias por gramo). El cuerpo de un adulto alberga unas 2.000 calorías de glucosa, mientras que el cuerpo de una persona relativamente delgada puede poseer hasta 100.000 calorías en forma de grasa, por lo tanto, un organismo que se encuentre en cetosis demandará mucho menos alimentos, ya que las grasas consumidas y almacenadas (sobrepeso), proporcionarán la energía necesaria que necesitamos para realizar nuestras tareas diarias, inclusive en individuos que realicen alguna actividad física prolongada (levantamiento de pesas, crossfit, ejercicios cardiovasculares, deportes, etc.).

Elimina la ansiedad

A diferencia de otros tipos de alimentación, la dieta ketogénica funciona de manera más efectiva ya que elimina la ansiedad que afecta a un gran número de personas mientras tratan de eliminar su sobrepeso. Cuando las grasas son utilizadas como combustible, nuestro organismo restringe el apetito, porque tiene acceso inmediato a nuestras reservas de tejido adiposo. Estos procesos metabólicos son naturales e inocuos. Una alimentación ketogenica no solo es saludable, sino, que permite que cualquier persona sin importar su edad, sexo o preferencia gastronómica, pierda rápidamente esos kilos que están de más.

¿Quién es Edgar Santana?

Edgar Santana Bryan es un joven nacido en República Dominicana, tiene 35 años de edad. Es Licenciado en Ciencias Navales y actualmente desempeña como empresario gastronómico, Durante muchos años lucho en contra de su sobrepeso, y busco incansablemente diferentes tipos de soluciones hasta conocer la Dieta Ketogenica, por lo que incio en el 2017 la cuenta de Instagram DietaKeto, para ayudar y orientar a otras personas con sobrepeso después de certificarse como Coach Keto. En la actualidad estudia Nutricion en CIFMEC.

Para seguir a Edgar Santana entra a su Instagram aquí.