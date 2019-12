Dieta Keto: ¿Cómo preparar un Pan Keto? Pregúntale a Gaby Acuña

View this post on Instagram

Me encanta hacer abdominales suspendidos en barra, pero que difícil son al principio!! A mi me costó un poco agarrarle el tumba’o😆. Como nos estamos sujetando solo con los brazos, mantener el equilibrio para evitar que se mueva todo el cuerpo cuando elevamos las piernas desde abajo hacia arriba para tocar el pecho, es bastante complicado😓. . Lo primero que hice fué practicar en la máquina de abs, esa en la que puedes apoyar tu espalda en la pared o almohadilla, así fuí adquiriendo la técnica y la fuerza abdominal necesaria💪🏼. . Luego comencé a intentar el movimiento en la barra libre y si estaba con alguien entrenando le pedía me sostuviera un poco la espalda baja. . Otro truco que sigo usando, es que pongo una pesa en el piso, debajo de mis pies, y cuando estos están bajando, la pesa me frena el movimiento y evita que mis piernas se vayan hacia atrás💪🏼. . Los hago muy lentos también para no moverme tanto, y mucho mejor así! Es mejor hacer 5 , 6 , 8 repeticiones buenas👌🏼y no un montón de forma incorrecta, con eso solo lograremos lastimarnos y trabajar otros grupos musculares. . Te prometo que si eres paciente y constante vas a ver grandes resultados no solo a nivel físico sino también en la técnica, solo es cuestión de irte familiarizando con el ejercicio para aumentar la fuerza muscular en tus abs🍫😉.