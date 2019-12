¿Cuál es el secreto del agua solarizada?: Pregúntale a Maribel Pedrozo

Cada día se pone más de moda tomar agua en botellas azules y comer en platos del mismo color pero, ¿qué hay detrás de las aguas solarizadas?

¡Qué lindas botellas azules!

¿Por qué las tienes en tu patio?

¿Están llenas de agua?

Estas y muchas preguntas más le hice a mi amiga Elisa Jimeno, un día que fui a visitarla y me encontré con varias botellas azules -llenas de agua- en la terraza de su casa.Puedes mirar mi post en Instagram para que las conozcas, si es que aún no lo has hecho, haz clic aquí.

“Mari, déjame y te cuento”, me dijo.

“Esa agua me la tomo todos los días, me ayuda mucho en mi salud. He visto una gran diferencia”, aseguró, y eso me pareció tan interesante que me puse a investigar. Wow,ahora celebro el día en que aprendí “el secreto del azul”para la salud y la belleza.

Se trata del arte de la cromoterapia (la disciplina que se ocupa de aplicar las propiedades de los colores de forma terapéutica), donde el agua solarizada se considera -según los expertos- un remedio rehabilitador que ha recibido la luz solar.

¿Por qué azul? Según la técnica sanadora delHo’Oponopono, el agua solar azul nos ayuda a limpiar memorias y purificar el cuerpo a nivel espiritual, lo que ayuda a oxigenar también la piel.

Puedes tomar esta agua, o usarla todos los días, en la preparación de alimentos, jugos, tés io para bañarte el tu cuerpo; también puedes usarla como tónico, para lavartela cara y hasta para regar tus plantas, entre otras cosas.

Cuando bebas o uses esta agua, dirás mentalmente o en voz baja “lo siento-por favor-perdóname-gracias-te amo”; así estarás limpiando y borrando todo lo tóxico, tal y como lo explica el doctor Hew Len.

Las indicaciones a nivel físico y sustentadas con estudios clínicos dicen lo siguiente:

Sirve para calmar los nervios, la ansiedad, la taquicardia, las palpitaciones, limpiar heridas, mejora los síntomas del insomnio, es antiséptica, bactericida, se usa para tratar infecciones, bajar de peso, contra el asma y la celulitis, entre otras.

Aunque el color azul juega un papel importante en la mejora de la salud en general, también existen las aguas solarizadas en botellas de vidrio de otros colores, por ejemplo:

Rojo: para los miedos, debilidad y circulación lenta.

Amarillo: para la diabetes, las hemorroides y enfermedades de la piel.

Verde: para la presión alta, dolores de cabeza, neuralgias.

Violeta: para los riñones, reumatismo, caída del cabelloy ciática.

También existen las vajillas azules

Estudios han demostrado que comer los alimentos en platos azules hace que ingiramos menos cantidades, ya que el azul es el color supresor natural del apetito, hace que -subconscientemente- la comida luzca menos apetecible.

Cómo preparar el agua solarizada

La botella o jarra que escojas debe ser de cristal azul, con tapa no metálica (de porcelana u otro material, pero no metal).

La llenas de agua natural y la colocas al sol por 1 a 2 horas. Esto permite que la energía del sol y del calor se fusionen con el agua.

Tip: si no consigues una jarra o botella azul, puedes usar una transparente y forrarla con papel celofán azul.

Después de solarizada el agua puedes guardarla y tomarla o usarla como te lo mencioné antes en este artículo.

Los resultados:

Muchas personas notan cómo su nivel de energía aumenta, logran bajar de peso, comen más saludable, mejora su estado de ánimo, y actitud y los hábitos delsueño.

Mi consejo es poner el agua que se va a consumir al sol cada 24 horas.

Yo la estoy tomando y siento la diferencia. Prepararla como tónico para la piel combinada con agua de rosas es refrescante para el rostro.

Les deseo que disfruten del agua solarizada, tanto como mi amiga Elisa y yo lo hacemos.

Abrazos,

Maribel Pedrozo

¿Quién es Maribel Pedrozo?

Hola soy Maribel Pedrozo y nací en Colombia. Soy también conocida como La Alquimista de la Belleza. Tengo más 30 años de experiencia en el campo de la medicina general, estética, natural y alternativa; mis primeros 6 años los dedique a medicina familiar y medicina de urgencias entre México y Colombia. Mi trayectoria es de más de 20 años enfocada en comunicar mis conocimientos sobre el cuidado de la piel y mi trabajo de esteticista médica para mis clientes en mi centro Biobell Oriental Med Spa en el sur de la Florida.

Además de trabajar en los últimos 15 años como asistente médico clínico y quirúrgico en las clínicas-Alejandro Pedrozo MD- Dermatología, junto a mi hermano, quien es un reconocido dermatólogo clínico e investigativo. Juntos hacemos un excelente equipo de trabajo.

Graduada con el título de médico cirujano general y médico familiar de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. También estoy certificada como FB-Especialista Médica en el cuidado de la piel; soy Esteticista Médica y tengo una Maestría en Medicina Oriental y Acupuntura; tengo entrenamiento a nivel master en Medicina Estética. Además estoy certificada en LMT-Manejo del Dolor; cuento con un grado asociado en Masaje Terapéutico Avanzado y una Certificación como Asistente de cirugía (Board- SA-C). También soy una Asistente Médico Registrada y realizó consultorías médico-estética en spas, centros de estéticas y de belleza y en medical spas en Estados Unidos y Latinoamérica.

A veces comparto mis consejos de belleza en diversos programas en Univisión y Telemundo. Mis tips también han sido publicados en importantes revistas, como en People en Español, La Voz, TVyNovelas y Voyagemia.

Actualmente, curso estudios avanzados para médicos extranjeros de Enfermería Registrada (RN), una maestría de Enfermería Familiar (FNP) y una certificación en Dermatología.

