Escorpio – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Agradece a las personas que te rodean, asegúrate que sepan lo importante que son para ti. Es fundamental que muestres interés, no puedes vivir en aislamiento o acudiendo a ellos solo para quejarte, son tus amigos, no tus terapeutas así que debes tener cuidado, ellos también necesitan de ti.

Dinero:

No compares lo que tienes con lo que tienen los demás, tu historia es diferente, tus aprendizajes son distintos, por eso lo que tú generas es completamente diferente a lo que generan los demás. Todo llega a cada uno como corresponde, ningún proceso es igual a otro.

Salud:

Debes dejar la queja a un lado, estás muy emocional y puedes entrar en ciclos de caos fácilmente. Rodéate de todo lo que te da alegría, tranquilidad y equilibrio, no es necesario que te lleves al límite, permítete sentir, pero con un límite.

Consejo:

No puedes ni debes ser el centro de todo, te encanta la atención, aunque lo ocultes, lo que temes es que cuando sientes que alguien brilla más que tú, debes hacerte a un lado. Y pues resulta que no es una competencia, todos tienen su propio espacio para habitar el mundo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, es un momento para tener más precaución y calma interior.

Trabajo:

Trabaja en tus metas y sigue tus convicciones, algunas personas intentarán darte consejos erróneos y si decides escucharlos, podrías verte perjudicado. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los ejercicios de respiración son adecuados para ti el día de hoy, te ayudarán a concentrarte y enfocar tus energías en cosas relevantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un día para hablar sobre cosas que te alteran o molestan, es preferible que te expreses un día más adecuado, que promueva el entendimiento y la empatía.

Dinero:

No es un buen momento para hablar de negocios, existirán problemas en la comunicación que ocasionará que varias situaciones se malentiendan.

Consejo: “Si puedes hacer algo con la respiración, de pronto volverás al presente. Si puedes hacer algo con la respiración, llegarás a la fuente de la vida” -Danny Penman.