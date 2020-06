Escorpio – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Siempre actúa de forma que no tengas de que arrepentirte después, es primordial que la sinceridad prevalezca en todas tus acciones con tu familia, pareja, amigos y en tu labor.

Dinero:

Si disfrutas lo que haces tendrás todo lo que te corresponde, el universo obra así; a él no se le pueda engañar, puedes sonreír y por dentro llevar la carga.

Salud:

No corras para hacer que todo sea más rápido, de las carreras solo queda el cansancio, ten calma y así evitas accidentes.

Consejo:

Integra en ti todo aquello que tienes a tu favor, reconoce todo lo bueno, así alejas las culpas, los “no puedo”, “no sé” o “no sirvo”.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, apóyate en personas que sean de esos signos y sáquenles provecho a sus energías.

Trabajo:

Es un excelente día para hacerte entender y atraer personas para que se interesen en tus proyectos, causarías un gran impacto en ellos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de hacer ejercicios de estiramiento durante el día, es importante para que varias tensiones se alejen de tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy capaz de amar y sentir mucha felicidad en ti, deja que toda muestra afecto llegue a tu puerta.

Dinero:

Si necesitabas impulso para cerrar una venta o un trato difícil, hoy puede ser un día bueno para eso. Causarás una gran impresión y tendrás poder de persuasión.

Consejo: “Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio” -Khalil Gibran