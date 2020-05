Escorpio – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Cuando te reconcilies contigo mismo y reconozcas el amor que te habita comprenderás que no estás solo, tu soledad es por las carencias vividas y aún no superadas. Es momento de sanarlo.

Dinero:

Puedes mejorar las interacciones con tus compañeros y dejar a un lado la desconfianza y el temor a que te quiten lo que ya has conseguido, en tu labor te desempeñas muy bien, tu inteligencia hace que sobresalgas.

Salud:

Hoy procura descansar temprano, relajar tu mente, estirar tu cuerpo, bailar y disfrutar de un buen rato en soledad, así podrás aliviar tu esencia.

Consejo:

No reprimas tus pensamientos y sentimientos, te escondes del mundo, no tienes que desnudar tu esencia ante cualquiera, sin embargo, tampoco debes mantener una máscara para ocultarla.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, muy apropiado para planificar y sentar bases del futuro.

Trabajo:

El momento para sentarte y crear un plan sobre tus próximos movimientos es hoy, siempre es bueno querer mejorar y desarrollarte profesionalmente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Inicia tu día con ejercicios de estiramiento, trata de moverte y expulsar toda energía pesada que llevas contigo. Podrás alinear tus emociones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La paciencia no es tu mejor actitud, te cuesta aceptar que las personas no van a tu ritmo. Trata de ser más flexible y tolerante, así tu ambiente será más positivo.

Dinero:

Es primordial establecer un plan de tus ingresos y gastos, es posible que encuentres una solución a algunos problemas financieros.

Consejo: Estas limitado solo por las paredes que tú mismo levantaste… es hora de derrumbarlas.