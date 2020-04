Escorpio – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tu pareja reclama tiempo y con razón, estás tan entregado a otras cosas que te has olvidado de su existencia, ten en cuenta que todo se comparte y pueden tener serios disgustos.

Dinero:

No seas autoritario ni ambicioso, no entres en conflicto con tus superiores, te puede acarrear serias dificultades en tu labor, reflexiona y cambia tu actitud, es mejor ser prudente y revisar lo que te hace actuar de esa forma.

Salud:

Sal para caminar, pasa un rato en contacto con la naturaleza, siente el sol y revitalízate, es indispensables que recobres tu energía y te centres en obtener lo mejor; cálmate, respira profundo y comienza de nuevo, no hay afán, todo se construye paso a paso.

Consejo:

Vuelve a conectarte con todo lo mejor de ti, piensa en qué momento todo fue cambiando y perdiste el rumbo, busca a un amigo en el que confíes plenamente, que te escuche y que tu lo escuches, atiende los consejos.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en destrucción con el Tigre, respirar y reiniciar será tu mayor ejercicio de hoy.

Trabajo:

Es posible que el tiempo no te rinda, te sientas distraído/a y nada productivo. La pérdida de un documento importante puede ser el causante de tu bloqueo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Debes liberarte del estrés continuo que tienes, come algo delicioso, distrae tu mente con una película o libro y desconéctate de todo lo demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy es un día para enfocarse en ti y solo en ti, a veces puedes sentir que lo que haces o dices no es correcto y te castigas por eso. Aprende a amarte y aceptar tu increíble personalidad.

Dinero:

Estarás en busca de tu estabilidad emocional y mental, no tendrás cabeza para tratar temas de dinero. Lo principal sería activar tus capacidades de concentración e intuición.

Consejo: De vez en cuando es bueno hacer una pausa en nuestra búsqueda de la felicidad y simplemente ser felices