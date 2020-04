Escorpio – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No idealices el amor ni de familia ni de pareja, eso no te lleva a tener la relación que mereces, deja que cada uno se muestre como es y acéptalos, aterriza tus expectativas porque estas tan solo te llevan a la desilusión.

Dinero:

Si tienes en mente un proyecto o algo creativo no lo dejes en el olvido, puede servir para afianzar tu seguridad y tus habilidades, así que gratitud por lo que el universo te brinda y ponte en acción.

Salud:

Eres consciente de los cambios que debes efectuar en tus hábitos, no lo retrases más; si requieres ayuda: búscala, tienes todos los medios y la energía dispuesta para hacerlo, ve un paso a la vez para llegar a donde quieres.

Consejo:

No hagas compromisos por hacerlos, terminas desgastando tu energía en cosas que no te aportan nada, es mejor liberarse de los compromisos y servir desde el corazón.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras direccionando con Buey y Rata, el elemento Agua es protagonista en varios ámbitos de tu día.

Trabajo:

Realizar reuniones de trabajo es vital para conseguir un buen resultado en un proyecto, convócala y ten la iniciativa en las ideas brindadas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Proponte una meta de comenzar con una rutina de meditación o reflexión cada mañana, te librarás de tensiones que te facilitarán el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te encontrarás muy dado/a con las emociones, no te parecerá difícil expresarte y hacerle saber a los demás tus opiniones. La fuerza de voluntad y tu extroversión lograrán cosas increíbles.

Dinero:

Excelente día para considerar invertir o negociar con alguien, utiliza bien tus capacidades de intuición para llegar un acuerdo favorable para ti.

Consejo: ¡Levántate cada mañana y convéncete de que puedes hacerlo!