Escorpio – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Debes aprender que no posees a las personas, una pareja no es tuya ni viceversa. Tus celos y necesidad de que las demás personas sepan que estás con alguien solo incrementa tu inseguridad y debilita tu relación.

Dinero:

Te sientes cómodo con el dinero que recibes y con la vida en este momento, aunque tengas dificultades no te aferras a ellas y confías en las soluciones, mantén esa energía activa aún en los momentos complejos que se puedan presentar.

Salud:

Cuanto más generes hábitos que te traigan bienestar más conectado te sentirás contigo mismo, no debes olvidar que tu autenticidad es tu mejor carta de presentación.

Consejo:

Intenta poner tu mente en cosas no tan profundas como lo haces usualmente, no ir directo a la oscuridad ni directo al conflicto interno.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

No dejes que la preocupación invada tu jornada, si no encuentras algo importante relájate, seguro tardaras algo en conseguirlo, pero eventualmente lo harás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer movimientos muy lentos, como el yoga o el Tai Chi te darán estabilidad para enfrentar el día con la mejor actitud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Debes mantener una buena relación con tus amigos, no hables sin saber primero que tan importante es lo que estás diciendo, la confianza es algo que no se debe romper.

Dinero:

Tener una mente en orden y controlar las emociones hará que evites perder algo de dinero tomando una decisión no tan favorable, primero piensa muy bien antes de actuar.

Consejo: La preocupación no quita los problemas de mañana, quita la fuerza de hoy.