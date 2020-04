Escorpio – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

El poder de reconocer quién eres realmente está en ti, no dejes que otros te quiten tu paz, disfruta estar solo o acompañado, rodéate solo de quienes te aporten desde el amor.

Dinero:

Eres muy bueno para investigar y te encanta estudiar, descubre cómo puedes aumentar tus finanzas a través de un nuevo proyecto para compartir con la familia o para hacerlo solo.

Salud:

Hoy permítete comer eso que tanto gusta, disfrútalo, compártelo y se feliz, el estar en casa no es razón para quejarse o vivir desde la escasez.

Consejo:

Aclara tu mente, no hay que saberlo todo, no hay que entenderlo todo, tan solo acepta las cosas como son y disfrútalas.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras combinando direccionalmente con la Rata y el Buey, el elemento Agua es protagonista en el día.

Trabajo:

Puedes intentar ponerte al día con labores que tenías atrasadas, hacerlo con la mejor de las actitudes te hará el trabajo mucho más ameno. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar actividades que te brinden información interesante o que activen tu capacidad de pensamiento son muy beneficiosas. Para hacerlo más divertido intentar jugar algún juego de mesa.

Amor:

Es importante tener buena comunicación en tus relaciones, intenta hablar con serenidad y de forma muy real, es la mejor manera de resolver problemas.

Dinero:

Acepta las oportunidades que se te aparezcan en el camino, es un excelente momento para tomar decisiones correctas y que te lleven más cerca hacia la meta soñada.

Consejo: “El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad” –Henry Hartman.